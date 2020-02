Bari sulla Muraglia affollata di gente, baby gang picchia selvaggiamente più volte una giovane coppia , lo sfogo amaro di una madre

Ore 22 ieri sera, un sabato sera come molti altri a Bari. Bari Vecchia e sulla Muraglia era piena di gente, soprattutto ragazzi.

Sulla bacheca del Sindaco Antonio Decaro una mamma ha avuto il coraggio di raccontare quanto accaduto a sua figlia e al fidanzatino.

La donna racconta che la giovane coppia è stata, intorno alle 22, circondata da una baby gang che prima ha iniziato a insultarli, poi ha deciso di passare dalle parole ai fatti, picchiando e schiaffeggiando sia la ragazza che il fidanzatino.

Dopo qualche minuto, la scena si è ripetuta la giovane coppia ha rincontrato il branco ancora più numeroso e sono stati nuovamente aggrediti senza che ci fosse una ragione o un motivo, il tutto è avvenuto sotto gli occhi di tantissima gente.

La Polizia è stata avvertita da due telefonate che hanno segnalato episodi di aggressione prima sulla Muraglia, poi su Piazza Ferrarese. Gli agenti sono intervenuti ma non hanno trovato nulla e nessuno si è avvicinato a loro per raccontare cosa era successo.

La giovane madre ha scritto il seguente post sulla bacheca di Antonio Decaro:

Gent.mo Sindaco buongiorno, ieri sera verso le 22.00 mia figlia con il suo ragazzo ed un’altra coppia stavano passeggiando sulla muraglia quando un gruppo di minorenni hanno schiaffeggiato i due ragazzi! Mia figlia ha chiesto aiuto alla polizia che non è intervenuta! Così si sono allontanati dalla zona ma dopo poco si sono ritrovati nuovamente il branco di teppisti che questa volta erano in 20 nuovamente di fronte! Senza che ne mia figlia ne i suoi amici proferissero parola sono stati aggrediti e schiaffeggiati senza nessunissimo motivo! Mia figlia ha chiesto disperatamente aiuto ma solo dopo varie telefonate è intervenuta una pattuglia! Nel frattempo siamo arrivati anche io e mio marito per prelevare i ragazzi! Sindaco lei fa tanto per questa città ma per i giovani non c’è sicurezza! Ragazzini di 15 anni che in branco assalgono persone per bene che hanno solo voglia di godersi la città trovo che sia la pecca più preoccupante della nostra città! E questo non è stato il primo caso! Tre mesi fa vicino al parco due giugno un pomeriggio mio figlio di 11 anni stava mangiando un gelato con i compagni di scuola quando sono stati aggrediti senza motivo da un branco di tredicenni che gli hanno minacciati e anche in questo caso schiaffeggiati! Posso continuare a vietare ai miei figli delle uscite per il terrore di essere aggrediti? Grazie per quello che fa.