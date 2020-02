Matteo Salvini a Giorgia Meloni “La Lega non deve avere paura di niente e di nessuno”

Una sconfitta amara quella in Emilia Romagna per Matteo Salvini che però non si arrende. Sull’altro versante Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia continuano a salire nei sondaggi avvicinandosi prepotentemente al M5S.

I giornali in questi giorni stanno sempre più parlando di screzi tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Certamente i due stanno discutendo animatamente sui candidati alle prossime elezioni regionali in particolare per la Puglia.

Con Meloni che vuole che i patti siano rispettati e che si candidi Raffaele Fitto e con Salvini che sentita la base, punta a candidare un leghista alla presidenza della regione per poter conquistare anche il governo di una regione del Sud.

I giornali parlano anche di una certa gelosia affiorata da parte di Matteo Salvini per il recente viaggio negli Stati Uniti d’America di Georgia Meloni.

Salvini per dissipare ogni dubbio ha detto che “È giusto che ognuno faccia il suo percorso e i suoi viaggi . Un partito come la Lega del 30% non deve avere paura di niente e nessuno”.