Coronavirus, ultim’ora confermato contagio a Milano, al momento sono 58 i contagi in Italia, 41 in Lombardia, 14 in Veneto, uno a Torino, due in Emilia-Romagna

I dirigenti dell’ospedale San Raffaele di Milano hanno confermato che un paziente ricoverato, dopo gli esami di rito, è risultato essere positivo al Coronavirus.

Al momento i casi accertarti in Italia sono in totale 58, 41 sono i casi accertati in Lombardia, 14 in Veneto, uno a Torino e due in Emilia-Romagna.

In Emilia-Romagna è stato confermato che due pazienti ricoverarti al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Piacenza risultano essere stati contagiati dal Coronavirus.

Sono i primi due casi in Emilia-Romagna anche se strettamente collegati al focolaio localizzato in Lombardia in provincia di Lodi.

Secondo quanto detto dalle autorità, i due contagiati in Emilia sono un uomo residente a Maleo e un infermiere di Codogno entrambi venuti a contatto con il paziente 1, il manager di 38 anni ricoverato in gravissime condizioni a Milano.

A Torino è stato confermato che un uomo di 40 anni venuto a contatto con i casi confermati nel lodigiano, è risultato essere positivo.