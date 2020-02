Coronavirus, ultim’ora, salgono a 10 i morti, 322 i contagiati, positivo un italiano a Barcellona e due a Tenerife

Sale a 10 il numero delle vittime accertate in Italia per il virus Coronavirus. I contagiati sono in totale 322. A rendere gli ultimi numero sui contagi è stato il commissario straordinario Angelo Borrelli durante la conferenza stampa delle Protezione Civile.

I tre contagiati deceduti in giornata erano anziani con patologie molto gravi. Il Commissario straordinario Angelo Borrelli ha anche voluto rendere noto che in Lombardia sono saliti a 240 i contagiati.

Le persone al momento ricoverate sono 109, quelli in terapia intensiva 29. In isolamento risultano essere 137.212 abitanti in Lombardia. Ci sono due contagiati in Toscana, uno in Sicilia e uno in Liguria. Sono risultati positivi al test, tre turisti italiani uno a Barcellona, due a Tenerife.