Tre ragazzi devono andare a vedere una partita di baseball, hanno un biglietto in più e quello che accade dopo è incredibile

Tre ragazzi, a Boston dovevano andare a vedere una partita di baseball dei Red Sox.

I tre ragazzi, nonché amici, Pedro Lugo, Sean Wetzonis e Francisco Rios sapevano che avrebbero trascorso un pomeriggio bellissimo al Fenway Park dove gli avrebbe raggiunti un altro amico per vedere la partita con loro.

Ma questo quarto amico,, pochi minuti prima dell’inizio della partita ha detto loro che non li avrebbe più potuti raggiungere per un impegno improvviso.

Allora in tre ragazzi, in un primo momento, hanno pensato di vendere il biglietto che avanzava per recuperare un pò di soldi ma poi hanno avuto un’idea decisamente migliore: Pedro, uno dei tre amici, si è avvicinato ad un uomo senza fissa dimora e gli ha chiesto se si fosse voluto unire a loro per andare al Fenway Park a vedere la partita.

John, il senza tetto, ha risposto subito di si e, felicissimo, è andato con i tre ragazzi e ha apprezzato lo spettacolo come, forse, mai nessuno aveva fatto prima.

I ragazzi, nel vedere la felicità di quell’uomo, hanno capito di avere fatto la scelta migliore che potevano fare.