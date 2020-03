Coronavirus nel barese, primo caso a Valenzano

Il sindaco Giampaolo Romanazzi ha usato la sua pagina facebook per confermare che c’è il primo caso di contagiato da coronavirus a Valenzano.

Il sindaco ha detto: “La persona in questo momento è a casa sua, in isolamento, sotto controllo medico”

La ASL di Bari mi ha confermato che sono già state avviate le procedure di monitoraggio per avvisare e mettere in isolamento chi è entrato in contatto con il caso confermato. Mai come adesso dobbiamo guardare insieme l’obiettivo comune. Restiamo in casa”.

E poi ha continuato: “Lo dobbiamo a chi vorrebbe stare a casa ma per motivi di servizio alla collettività non può farlo. A chi ha abbassato la saracinesca del proprio negozio per il bene di tutti. A noi stessi. A chi è intorno a noi. Torneremo a splendere. Impegniamoci noi a rispettare le poche semplici indicazioni che ci sono state date e condividiamole con le persone più deboli, come chi ha superato i 65 anni o chi soffre di patologie croniche: usciamo solo per reali necessità, niente assembramenti e distanza di sicurezza con le altre persone. Vi chiedo soprattutto di restare umani e di rispettare chi in questo momento sta lottando contro il virus. Stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie per contenere il contagio ma mai come adesso dipende da tutte e tutti noi. Sono certo che da domani faremo ancora di più, ancora meglio”