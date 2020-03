Emergenza Coronavirus, primi casi a Molfetta e a Corato, impennata dei contagi in provincia di Bari

L’aggiornamento della Regione Puglia di ieri intorno alle 20,30 porta i casi positivi a 320 in tutta la regione.

L’impennata delle persone positive si è avuta in provincia di Bari con 26 persone contagiate, un nuovo caso in provincia Bat, 10 in provincia di Brindisi, 29 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce e 5 in provincia di Taranto.

Da registrare i primi casi di pazienti positivi al Coronavirus a Molfetta e a Corato. Si tratta a Molfetta di un uomo di 40 anni proveniente dal Nord e a Corato di un uomo di 50 anni.

Registrati ieri due decessi, entrambi nella provincia Bat, le due persone soffrivano di patologie pregresse.