Emergenza Corona virus a Bari, il giornalista Rai Nando Nunziante positivo, da dieci ricoverato, è intubato “Il peggio è passato”

Il giornalista Rai Nando Nunziante ha raccontato sulla sua pagina Facebook la sua personale lotta contro il Corona Virus.

Il giornalista rai ha pubblicato una foto nella quale appare intubato e un lungo commento che spiega quello che gli è accaduto:

“Decimo giorno di ricovero in ospedale insieme a questo subdolo virus…ma io amo la vita, lui no, per questo vincerò io…ho vissuto momenti terribili, ma sono passati…il peggio sembra essere alle spalle e ce la sto mettendo tutta perché questo diventi solo un pessimo ricordo…non ho mai dato nulla di scontato in vita mia e questo mi ha aiutato ad apprezzare ogni piccolo regalo di ogni giorno…figuriamoci ora…questa situazione surreale che surreale purtroppo non è, dovrebbe insegnarci solo una cosa: che ogni battito di ciglia, tutti i colori del mondo e gli attimi che passiamo insieme a chi vogliamo bene o che conosciamo per la prima volta, gli incontri, la condivisione, soprattutto la scoperta meravigliosa di ogni attimo della vita, sono sempre un regalo, mai dovuto….e che nessun mondo virtuale potrà mai sopperire ad un abbraccio, una carezza, un sorriso, magari anche ad un confronto aspro ma fatto di carne viva…ora bisogna stare a casa, non c’è alternativa, ma può e deve essere un’ottima occasione per fare quello che non riusciamo a fare, dedicarci finalmente un po’ a noi, a leggere per volare con la fantasia ed imparare tanto, vedere un film, ascoltare la musica che alimenta il nostro spirito…non rendiamo vano questo tempo, la daremmo vinta a questo subdolo virus che non ama la vita…alimentiamo ancor di più i nostri sogni, anche perché quando tutto questo finirà, staranno fuori ad aspettarci e dobbiamo farci trovare pronti ad abbracciarli…e quando tutti noi torneremo ad abbracciarci sarà più bello che mai…”