Coronavirus, a proposito dell’obbligo delle mascherine De Caro dichiara: “Se si decide per obbligatorietà, serve fornirle ai cittadini”

Antonio De Caro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci ha preso una posizione netta a proposito dell’obbligo di indossare le mascherine quando si esce di casa.

De Caro ha dichiarato: “Ci sono le linee guida nazionali che non obbligano a utilizzare la mascherina. Se nella propria autonomia una Regione o un Comune decide di obbligare a usarla, è opportuno che tutti i cittadini vengano dotati di mascherina, per chi non se lo può permettere ma anche per chi se lo può permettere ma non ha la possibilità di acquistarle, perché non ce ne sono”.

E poi aggiunge: “Quando la Protezione Civile, che ovviamente sta dando priorità agli operatori sanitari e ai medici, avrà la possibilità di dare le mascherine a tutti, e io sono anche disposto ad acquistarle, non ci sarà bisogno di obbligarli, i cittadini se hanno una mascherina la utilizzano, il problema è che non tutti ce l’hanno perché non ce ne sono a disposizione per tutti e perché hanno un costo elevato, quindi non vorrei dare la possibilità di uscire a fare la spesa solo alle persone che hanno la mascherina, mi sembra ingiusto”.