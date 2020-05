Coronavirus Puglia, Emiliano: “Se con la fase due iniziano a salire i contagi chiudo tutto di nuovo”

La fase due non è ancora iniziata ma oggi, 1 maggio, festa dei lavoratori, la gente si è riversata per le strade come un giorno di festa normale.

La situazione allarma parecchio tanto che è intervenuto il governatore della Puglia, Michele Emiliano e ha rilasciato alcune dichiarazioni anche molto dure.

Emiliano ha detto: “Abbiamo un rischio epidemiologico che dobbiamo gestire in un equilibrio tra aperture e chiusure della nostra società. Siamo anche pronti a stringere nuovamente le aperture se i dati epidemiologici dovessero crearci dei problemi”.

Infatti, nonostante la fase due sia imminente Emiliano ha detto: “dobbiamo continuare restare a casa il più possibile … Abbiamo piccoli spazi che dobbiamo però saper utilizzare, ma il principio è continuare a stare a casa più tempo possibile. Non facciamo cose che ci espongono a rischi, manteniamo la distanza sempre quando siamo in compagnia di altre persone che non fanno parte del nostro nucleo famigliare. Dobbiamo usare le mascherine, non vi raggruppate non create assembramenti. Se possibile, lavorate a casa e mostrare ai vostri datori di lavoro che siete capaci di produrre anche da casa”.