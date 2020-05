Emergenza Covid-19, ecco le regole per parrucchieri, obbligatorio indossare mascherina, due metri tra le postazioni , deroga ai giorni e orari di chiusura e no a riviste e giornali

Per andare dal parrucchiere sarà obbligatorio avere la mascherina e bisognerà rispettare la distanza minima di almeno due metri tra le postazioni. È quanto si legge sul documento tecnico elaborato dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità che fornisce le linee guida da rispettare per titolari e dipendenti delle attività che offrono servizi di cura per la persona (parrucchieri, barbieri, estetiste etc). Vediamo nel dettaglio quali sono le regole (e le raccomandazioni) per contenere il contagio.

L’utilizzo “di mascherine di comunità” da parte del cliente a partire dall’ingresso nel locale è obbligatorio, fatta eccezione del “tempo necessario per effettuare i trattamenti che non lo rendano possibile”. È inoltre preferibile, scrive l’Inail, “fare ricorso a grembiuli e asciugamani monouso. Se riutilizzabili, devono essere lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti”. In tutti i casi possibili, “le procedure devono essere svolte rimanendo alle spalle del cliente”.

Nel documento, approvato ieri dal Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile, viene sottolineato che “i rischi maggiori derivano dalla stretta prossimità con la clientela”. Per questo bisognerà fare in modo che all’interno dei locali non ci siano assembramenti. Prevista la possibilità di consentire deroghe ai giorni di chiusura, l’estensione degli orari di apertura dei locali e “una razionalizzazione degli spazi tale da permettere il distanziamento, anche attraverso la realizzazione di aree di attesa all’esterno, consentendo ove possibile l’occupazione del suolo pubblico in deroga. Per garantire la sostenibilità delle attività quotidiane, – spiega ancora l’Inail – è necessaria una buona programmazione di tutte le attività e dei tempi medi dei trattamenti, che andrebbero predeterminati già al momento della prenotazione, per ottimizzare i tempi di attesa e prevenire ogni forma di affollamento”.

Sarà obbligatorio il lavaggio dei capelli, via le riviste

A parrucchieri e barbieri viene inoltre raccomandato (non è un obbligo) di lavorare con le porte aperte. I trattamenti di taglio e acconciatura devono necessariamente essere preceduti dal lavaggio dei capelli. I titolari sono inoltre tenuti ad eliminare riviste ed “ogni altro oggetto che possa essere di utilizzo promiscuo nel locale”.