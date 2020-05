Coronavirus, Conte risponde stizzito a un giornalista “Se lei ritiene di far meglio ne terrò conto”.

0 SHARES Condividi Tweet

Il premier Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa, dopo una domanda che gli è stata posta da un giornalista circa l’operato del commissario Arcuri, ha risposto con tono acido: “Se poi lei ritiene di far meglio ne terrò conto in futuro”.

Il tono usato e la risposta data sono stati molto criticati e hanno lasciato basiti tutti quelli che stavano ad ascoltarlo.

Il giornalista aveva posto semplicemente una domanda sui prezzi delle mascherine e sulla difficoltà a reperire i vari presidi.

Evidentemente il punto è scottante se da tempo si era sbandierato che sarebbero arrivate mascherine a prezzi calmierati e che non ci sarebbero state più difficoltà a reperire i vari alcool, guanti monoso, e via dicendo cosa che così non è perchè i supermercati e le farmacie continuano ad essrne sprovvisti.