Emergenza Covid-19, in Puglia per il secondo giorno consecutivo solo un contagio, ancora ricoverati 141 pazienti

L’impatto sulla Puglia del Coronavirus si sta attenuando. Oggi, per il secondo giorno consecutivo, è stato registrato su mille tamponi, solo un paziente positivo.

Son state due per le persone decedute, una nel foggiano e una nel barese. Salgono a 511 le vittime in Puglia per il Covid-19.

L’unico caso registrato oggi è nel foggiano. I guariti in Puglia sono in totale 2.952. I pazienti ricoverati nelle varie strutture ospedaliere pugliesi sono scesi da 150 a 141.