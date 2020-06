Provincia di Bari, terribile incidente, auto contro un albero, muore una ragazza di soli 24 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Un tremendo incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada provinciale che collega Ruvo a Corato.

Una ragazza di soli 24 anni, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, una Ford Fiesta di colore blu e si è schiantata contro un grosso albero.

L’impatto è stato tremendo. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare la morte della giovane.

Non si sa quale siano le cause dell’incidente, forse l’asfalto bagnato o la forte velocità. La ragazza di 24 anni era di Corato e al momento dell’incidente era sola in macchina.