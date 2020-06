Scimmia morde, ferendo gravemente, 250 persone di cui una muore, violenta perchè in crisi d’astinenza da alcol

0 SHARES Condividi Tweet

Una scimmia ha ferito gravemente 250 persone, facendone morire una, perché era diventata aggressiva in quanto in astinenza da alcool.

Questa scimmia, Kalua, ha ferito gravemente 250 persone, mordendole e una di queste è deceduta.

Questa vicenda è accaduta nel distretto di Mirzapur, in India.

Pare che la scimmia vivesse con il suo padrone che le faceva bere abitualmente grosse quantità di alcool e che le facesse mangiare solo carne di altre scimmie.

Quando quest’uomo è morto la scimmia ha iniziato ad avere crisi di astinenza da alcool perché nessuno glielo dava più.

Quando ci si è resi conto che non era più possibile lasciarla libera perché era diventata pericolosissima per se e per gli altri, sia essere umani che animali è stata rinchiusa in una gabbia, nello zoo di Kanpur.

La scimmia ha continuato ad avere atteggiamenti sempre molto aggressivi e a rifiutare frutta e verdura perchè vuole cibarsi solo di carne come era abituata a fare prima.

Nonostante le cure non ha calmato la sua aggressività e per questo non potrà più uscire dalla gabbia all’interno dello zoo.