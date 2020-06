Cecilia Rodriguez e Ignatio Moser aspettano il loro primo bambino, nonno Moser conferma “è il quarto che arriva”

0 SHARES Condividi Tweet

Cecilia Rodriguez e Ignatio Moser fanno ormai coppia fissa da diversi anni, da quando si sono incontrati, conosciuti e innamorati nella casa del “Grande fratello Vip”.

Da allora, nonostante Cecilia fosse fidanzata con Francesco Monte, non si sono più lasciati.

In pochi credevano che il loro amore sarebbe durato anche fuori dalla casa e, invece, gli anni hanno confermato che si amavano davvero come si amano ancora oggi.

Appena uscita dalla casa si pensava che Cecilia sarebbe ritornata tra le braccia di Francesco Monte che si dichiarava ancora molto innamorato di lei e stupito che il loro amore fosse finito così improvvisamente.

Infatti, se Cecilia asseriva che prima di entrare nella Casa del Grande Fratello vip c’erano tanti problemi di coppia, Francesco sosteneva che il loro amore , prima dell’ingresso nella casa, andasse a gonfie vele.

L’amore tra Cecelia e Ignatio

In ogni caso, Cecilia e Ignatio, appena si sono conosciuti, si sono innamorati e non si sono più lasciati.

Fin da subito hanno sempre dichiarato di volere tantissimo un bambino ma fino ad oggi, nonostante tante volte si sia insinuato il dubbio che Cecilia fosse in dolce attesa, la notizia è sempre stata smentita dai diretti interessati.

E’ invece, notizia fresca che questa volta la cicogna sta davvero per arrivare a casa Moser e la conferma la da direttamente il futuro nonno, il famosissimo ciclista Francesco Moser.

La conferma di nonno Moser

Nonostante questo non sia un bellissimo momento a casa Rodriguez perché c’è maretta tra Stefano De Martino e Belen, pare che, invece, per Cecilia sia splendido perché in attesa del suo primo bambino.

Infatti, Francesco Moser padre di Ignatio ha rilasciato un’intervista al settimanale Di più TV e ha detto: “E dai, questo sarà il quarto che arriva“.

Però, subito dopo, ha aggiunto: “Però, mi raccomando, scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio…”.

Sembra proprio un’ammissione anche se molto cauta perché è chiaro che dovrebbero esser i diretti interessati ad annunciarlo.

Però, come spesso accade, arriva prima l’indiscrezione, la notizia detta e non detta e poi l’ufficialità.

Bisognerà aspettare ancora un po’ prima di averne la certezza ma, pare, che questa sia davvero la volta buona.

Certamente Cecilia sarà al settimo cielo anche se il momento non è dei migliori considerando l’atmosfera che c’è in casa.

Sappiamo, infatti , che la famiglia Rodriguez è molto unita e ogni componente risente sempre degli umori, dello stato d’animo degli altri.