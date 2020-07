Vittorio Sgarbi fa un post, Chef Rubio lo attacca e Sgarbi : “Hai finito il detersivo dei piatti e non sai come ammazzare il tempo, vero?”

0 SHARES Condividi Tweet

Vittorio Sgarbi non le manda certo a dire e, quando si instaura uno scontro dialettico con lui è difficile uscirne vincitori.

Ultimamente Sgarbi ha fatto molto parlare di sé per lo scontro con Mara Carfagna sull’uso delle mascherine e poi è stato portato via di peso dalla camera dei deputati perché, invitato ad abbandonarla non ha obbedito.

Vittorio Sgarbi o lo odi o lo ami , è difficile che quando si parla di lui ci siano commenti nel mezzo perché è capace di scatenare forte odio o grande ammirazione.

Vittorio Sgarbi commenta sul barese militante dell’isis

Pochi giorni fa Vittorio Sgarbi si è pronunciato su una vicenda di cronaca che ha fatto molto discutere.

Un uomo barese, Nicola è stato arrestato dopo che si è scoperto che era un militante dell’isis. Vittorio Sgarbi, che è sempre molto attivo sui social ha scritto un post dicendo così: “Ma come fa un pugliese di 38 anni, di Bari, a trasformarsi in un militante dell’Isis e da Nicola cambiare il nome in Issa? Ecco cosa accade quando si sostituiscono le orecchiette con il kebab…”.

Il botta e risposta con chef Rubio

Vittorio Sgarbi che con i suoi commenti e le sue esternazioni suscita sempre reazioni forti, questa volta si è beccato un commento risposta a questo suo post da Chef Rubio che ha voluto criticare Sgarbi per il contenuto del post e lo ha fatto in modo molto diretto e crudo come, in fin dei conti, è nel suo stile.

Infatti, Chef Rubio ha scritto così in risposta al post di Vittorio Sgarbi: “Manco oggi hai sco***o eh? Non ce pensa’“.

Vittorio Sgarbi, che con questi attacchi ci va a nozze e sono proprio pane per i suoi denti, non si è scomposto affatto, anzi, e ha trovato il modo per metterlo a tacere immediatamente rispondendogli a tono così: “Ti è finito il Last al limone e non sai come ammazzare il tempo, vero?”.

Per il momento Chef Rubio non ha risposto in alcun modo anche perché, si sa, contro Vittorio Sgarbi, dialetticamente parlando è meglio non mettersi perché è difficile che non abbia lui l’ultima parola.

Ha battute sempre sagaci e pungenti e non gli costa alcuna fatica mettere a tacere chicchessia.

Anche in questo caso, infatti, ha avuto, almeno per il momento l’ultima parola. E se per caso chef Rubio dovesse rispondergli non si farà attendere un ennesimo commento a firma Sgarbi.