Barbara Alberti su Ignatio Moser e Cecilia “non hanno personalità”, la loro risposta è brutale

Ignatio Moser e Cecilia Rodriguez formano una coppia solida da quando si sono conosciuti all’interno della “Casa del grande fratello vip”.

All’inizio della loro storia, quando tra i due c’era solo una forte simpatia Cecilia era ancora fidanzata con Francesco Monte, che accortisi che tra i due ragazzi c’era del tenero, volle entrare nella casa più spiata d’Italia e provare a riconquistare la sua fidanzata . Ma non ci riuscì perché il sentimento tra Cecilia Rodriguez e Ignatio Moser era già forte.

La storia di Cecilia Rodriguez e Ignatio Moser

Cecelia Rodriguez è sorella di Belen e tra le due c’è un legame fortissimo. Cecilia è la più piccola e Belen non ha mai perso occasione di difenderla e proteggerla da tutti gli attacchi che le sono stati fatti da quando si è innamorata di Ignatio Moser. Infatti, il pubblico da casa all’inizio della storia pensava si trattasse solo di un flirt passeggero e per questo ha criticato molto il comportamento di Cecilia che, di fronte a tutta Italia, per molti, ha tradito il fidanzato di allora Francesco Monte.

Tra alti e bassi, sensi di colpa e sguardi dolci la storia tra Cecilia e Ignatio è proseguita e ora formano una coppia solida.

L’attacco di Barbara Alberti

Ieri, Barbara Alberti è stata ospite di “Ogni mattina” il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola.

Barbara Alberti che era in collegamento dalla Puglia, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza ha detto così a proposito della coppia Cecilia Rodriguez e Ignatio Moser e, in particolar modo delle dichiarazioni che ha rilasciato Ignatio Moser il quale ha detto di avere tre desideri: una casa ad Ibiza, una Lamborghini e lo yacht: “Lui è famoso per essere figlio di suo padre Francesco Moser, Cecilia Rodriguez per essere sorella di Belen… Forse dovrebbero entrambi desiderare di avere una personalità loro…

Almeno lui non si è dato delle arie da intellettuale come fanno tanti altri…”

Ignatio Moser non se l’è tenuta e sui social ha prontamente risposta a Barbara Alberti e alle critiche che ha mosso a lui e alla sua fidanzata: “Abbiamo un messaggio per le signore che si occupavano un tempo delle rubriche a luci rosse.

Nel 1983 per la precisione. Signora continui a divertirsi con quelle belle chat erotiche, non parli di me. Io sto benissimo, sono in vacanza alle Eolie e ci divertiamo un sacco. Quindi non mi serve né lo yacht, non mi serve la villa a Ibiza o la Lamborghini. Sto benissimo così. E se non accetta l’umorismo signora…”

E poi ha anche aggiunto: “Comunque signora, ultima cosa. Anche perché sono al mare e mi sto divertendo. Se io non ho

personalità perché sono figlio di mio padre, la Cechu non ha personalità perché è sorella di Belen: ma lei che per avere personalità parla di noi, ma che personalità ha signora?

Arrivederci.”