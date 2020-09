Ballando con le stelle, Elisa Isoardi offesa dalla giuria per il peso “attenta a tavola”, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

“Ballando con le stelle”, pur tra mille difficoltà, è ricominciato. Al comando una Milly Carlucci che ha spiegato, ad inizio trasmissione, quanto sia stato complicato e quanto abbia fatto stare tutti preoccupati iniziare la trasmissione con la paura del covid.

Milly Carlucci ha spiegato anche che Samuel Peron, il ballerino che avrebbe dovuto affiancare Rosalinda Celentano non può ancora rientrare perché non ha ancora avuto l’esito negativo del tampone mentre per Daniele Scardina la paura è passata perché finalmente non ha più alcun problema legato al covid e Paolo Conticini ha solo fatto prendere un brutto spavento ma era solo un falso allarme.

Ballando con le stelle orfano di Samantha Togni

Quest’anno “Ballando con le stelle” farà a meno della ballerina, una delle storiche del programma, Samantha Togni. E’ stata lei stessa a svelarlo durante l’estate spiegando che aveva chiesto a Milly Carlucci di darle un ruolo diverso all’interno del programma, per esempio in giura ma la Carlucci non ha voluto e allora lei ha scelto di cambiare programma e ha accettato la proposta de “I fatti vostri” a fianco di Giancarlo Magalli. A chi le ha chiesto cosa ne pensava dei rapporti tesissimi tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, lei ha preferito non rispondere e non prendere le parti di nessuno commentando solo che non è sempre facile andare daccordo con tutti.

Elisa Isoardi offesa da Mariotto per la forma fisica

Elisa Isoardi è la grande protagonista di questa edizione de “Ballando con le stelle”, infatti al fianco di Raimondo Todaro sta facendo parlare tanto il gossip su una presunta storia d’amore che ci sarebbe tra i due.

Elisa Isoardi, sabato sera, dopo essersi esibita, si è presentata davanti alla giuria dove si è scontrata con un commento davvero poco carino di Mariotto che le ha detto: “Stai attenta a tavola “ alludendo alla sua forma fisica evidentemente per lui non proprio perfetta.

Ma il web si è rivoltato contro Mariotto commentando così: “Che schifo dire alla Isoardi di darsi una regolata a tavola”. E, anche: “Finitela di rompere a Elisa sul cibo e sul peso, è bellissima così“; “Hanno avuto il coraggio di dare della grassa alla Isoardi dicendole pure di non mangiare tanto”.