Emergenza Covid-19, secondo l’OMS due regioni d’Italia sono fuori controllo, a rischio di lockdown per Lazio e Campania

Era stato il governatore della Campania Vincenzo De Luca a lanciare l’allarme. Il presidente della Regione era stato chiaro, se la situazione entro quattro giorni non fosse cambiata si rischierebbe un nuovo lockdown.

Anche il professor Walter Ricciardi importante esponente dell’Oms ha detto che in due regioni d’Italia, la Campania appunto e il Lazio la situazione è fuori controllo e c’è il rischio che si decida per quelle regioni un nuovo lockdown.

Il Professor Walter Ricciardi ha così commentato la situazione attuale: “La Francia avrà bisogno del lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio. Il lockdown generale spero sia difficile. Se saremo bravi non ne avremo bisogno, anche se in alcune zone si sta perdendo il controllo come in Lazio o in Campania».

«In Francia non c’è la quarantena obbligatoria. In Inghilterra solo da poco le mascherine sono diventate obbligatorie per i camerieri dei ristoranti. Certo Spagna, Israele, Belgio, Olanda e Danimarca peggiorano e purtroppo non esiste una strategia comune. L’unica possibilità è limitare i movimenti delle persone da e per gli stati compromessi».