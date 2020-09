Albano, a Vita in Diretta il figlio Yari “ se mi viene fatta una domanda vorrei rispondere” e poi lancia una frecciata contro il padre, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Albano e Romina da quando sono una coppia di nuovo, professionalmente parlando, stanno riscuotendo tanto successo perché il pubblico non li ha mai dimenticati e, piuttosto, sogna ancora che possano ritornare a fare coppia fissa anche nella vita. Questa eventualità Albano l’ha esclusa perché, pur non rinnegando il suo passato e il suo amore folle per Romina ha detto, a più riprese e in più occasioni, che quello è un capitolo passato e chiuso e che la sua vita ora è accanto a Loredana Lecciso, con la quale, comunque, non intende sposarsi.

Loredana Lecciso non è mai stata accettata dai figli di primo letto di Albano

Loredana Lecciso è accanto ad Albano come una figura discreta ma costate. Durante l’estate appena trascorsa sui social ha postato tante foto a Cellino con ospiti famosi che sono andati a trovarli quali Gianni Morandi con la moglie Anna, J – Ax insieme a tutta la sua famiglia e tanti altri. Da poco la loro primogenita, Jasmine ha inciso un singolo che ha avuto molto successo sui social e Albano ha detto che il genere musicale della figlia è molto lontano dal suo ma che riconosce che Jasmine è molto brava.

La ragazza ha fatto tantissime visualizzazioni ed è fiera del suo lavoro anche perché, pur chiedendo consigli ai genitori, ha comunque fatto tutto da sola.

Yari lancia una frecciata a papà Albano

Yari Carrisi pare avere un ottimo rapporto con mamma Romina e un po’ meno buono con papà Albano soprattutto non condivide la scelta della sua compagna Loredana Lecciso.

Ieri Yari è stato ospite a Vita in diretta in collegamento e ha parlato di quanto sia difficile per i figli di gente famosa sfondare e così ha detto: “Devo dire che in questo paese è stato quasi impossibile affermarsi, ho lavorato comunque nel campo musicale, e continuo a lavorare. È un po’ difficile anche perché loro continuano a lavorare alla grande, quindi lascio spazio sempre a loro”.

Quando poi gli è stato chiesto se ha voglia di andare a Sanremo lui ha risposto lanciando una frecciata a papà Albano e ha detto: “A Sanremo non ci posso manco andare perché ci va praticamente tutti gli anni dal 1967”.

Poi ha parlato di una delle canzoni più famose al mondo dei genitori “Felicità” e ha detto: «La canzone “Felicità”? Non rappresentava i miei genitori.».

Uno degli opinionisti, il giornalista Roberto Poletti gli ha chiesto quale fosse il suo genere musicale: «Che musica fai? Non ho mai sentito una tua canzone…», e Yari : «Musica indiana, ma anche cantautori italiani come Battisti».

Poi gli viene chiesto se canterebbe mai “Felicità” ma senza sentire la risposta gli opinionisti hanno parlato tra di loro e allora Yari un po’ seccato ha detto: «Se mi viene fatta una domanda vorrei poter rispondere… Io sono nato e cresciuto negli anni 70, nel periodo prima di Felicità. Se volete conoscere davvero i miei genitori ascoltate quegli album lì, era un altro mondo. Felicità è arrivata come inno alla fine degli anni di Piombo, ma è una canzone che non li rappresenta».