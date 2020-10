Guillermo Mariotto, “Alla Isoardi non chiedo scusa a Rossella Erra si e vi spiego il perché”

0 SHARES Condividi Tweet

“Ballando con le stelle” quest’anno non sta avendo vita facile.

I problemi sono nati da prima che la trasmissione iniziasse quando, da marzo a causa del coronavirus che ha stoppato tutte le trasmissioni e non solo, l’inizio della trasmissione è slittato a settembre. Ma, prima che iniziasse tantissimi sono stati i problemi sempre legati al covid. Diversi tra ballerini e concorrenti sono risultati postivi e non hanno potuto iniziare regolarmente fino a una settimana fa quando è tornato in gara anche Samuel Peron finalmente negativo dopo numerosi tamponi. Poi c’è stato il ricovero e l’intervento per appendicite di Raimondo Todaro, poi i problemi alla caviglia di Elisa Isoardi e infine l’intossicazione alimentare di due concorrenti. Insomma, una stagione davvero molto complicata per Milly Carlucci che , nonostante stia tenendo i nervi saldi, ha comunque dichiarato di essere un po’ stanca di tutte queste situazioni così complicate da gestire.

Guillermo Mariotto ha offeso Elisa Isoardi e Rossella Erra

Guillermo Mariotto è uno dei giudici storici di Ballando con le stelle che piace molto ma che sa essere anche molto pungente nei commenti.

Qualche settimana fa è stato più che pungente davvero offensivo sia con Elisa Isoardi sia con Rossella Erra. Alla Isoardi, dopo una bellissima esibizione le ha detto che si vede che è esperta tra le lenzuola lasciando la stessa Isoardi a bocca aperta senza che commentasse o controbattesse nulla. A Rossella Erra l’ha definita “Cicciona”. E’ dispiaciuto sia al pubblico a casa sia sui social che né Selvaggia Lucarelli che di solito in queste situazioni interviene a gamba tesa nè Milly Carlucci siano intervenute a difendere le due donne attaccate.

Anche perché, proprio qualche giorno prima la Lucarelli si era scagliata contro Mario Balottelli per avere detto una frase che voleva essere scherzosa ma che in realtà era risultata essere molto volgare a Dayanne Mello.

Guillermo Mariotto chiede scusa in ginocchio a Rossella Erra ma non a Elisa Isoardi

Guillermo Mariotto è stato accusato su più fronti di essere scortese nei confronti delle donne e lui ha spiegato che a Elisa Isoradi non vuole chiedere scusa perché lui intendeva parlare solo della Isoardi ballerina e non della Isoardi donna quando ha detto “brava tra le lenzuola” mentre a Rossella Erra durate la trasmissione Storie Italiane condotta da Eleonora Daniele, Mariotto ha chiesto scusa e quando la Daniele gli ha detto: “Devi farlo con il cuore. E’ fondamentale come gesto”, Mariotto si è messo in ginocchio e ha chiesto scusa ea Rossella Erra.