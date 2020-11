Maurizio Costanzo bomba su Adriana Volpe: “Nei suoi confronti il pubblico è diffidente e il motivo è chiaro”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe non sta vivendo un momento facile sia sul lato personale che su quello professionale. Infatti, ormai la notizia della sua separazione dal marito sembra certa e il momento da gestire non è dei migliori considerando che c’è la bambina che ne starà risentendo, come capita a tutti i bambini quando i genitori si separano.

Ma Adriana Volpe, che è una donna molto forte, sta gestendo al meglio la situazione anche se di problemi ne sta avendo anche sul lato professionale con la sua trasmissione “Ogni mattina” che non riesce a decollare.

Maurizio Costanzo da un suo giudizio su Adriana Volpe

Maurizio Costanzo cura una rubrica di spettacolo sul settimanale Nuovo dove i lettori gli scrivono e lui risponde in modo sempre molto schietto e sincero.

Qualche giorno fa una lettrice gli ha scritto chiedendo un suo giudizio su Adriana Volpe e sulla sua trasmissione che non decolla.

Il lettore ha detto, infatti, a Maurizio Costanzo che gli ascolti di “Ogni mattina” sono decisamente insoddisfacenti e che, nonostante sia ormai trascorso molto tempo dall’inizio della trasmissione, nulla è cambiato.

Il lettore ha anche ricordato come Adriana Volpe si spiega gli ascolti bassi e così il lettore ha detto: “Secondo lei gli ascolti irrisori sono dovuti al fatto che quel canale non sia presente in tutta Italia, ma il reale motivo è che vengono riproposte le stesse cose…”.

Maurizio Costanzo, ha risposto così: “Purtroppo forse il volto della Volpe si associa ad altri programmi già fatti…E il pubblico è diffidente…”

Però, Maurizio Costanzo che è sempre stato molto dalla parte di Adriana Volpe ha aggiunto: “Adriana Volpe si è rimessa in gioco assieme a Alessio Viola e, in questo, merita un grande applauso…”

Adriana Volpe vittima di uno scherzo a “Le Iene”

Adriana Volpe è stata vittima de Le Iene che hanno organizzato uno scherzo davvero “cattivo” come è nel loro stile.

Le Iene hanno fatto credere ad Adriana Volpe che la sua cagnolina era stata rapita e che le stavano chiedendo un riscatto salatissimo.

Qualche giorno dopo, svelato che si trattava di uno scherzo, Adriana Volpe è andata ospite in studio da Alessia Marcuzzi e

Nicola Savino dove hanno scherzato e riso.

Poi, su Instagram Adriana Volpe ha postato una fotografia insiema alla Marcuzzi e ha aggiunto la seguente didascalia: “E’ stato bello rivederti e riabbracciarti…”.

Alessia Marcuzzi non ha perso tempo e ha risposto così: “Bello vederti Adri… Noi abbracciate come le nostre piccole…”