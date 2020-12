Simona Ventura scrive un post, il commento di Stefano Bettarini lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano Bettarini e Simona Ventura sono stati sposati e dopo la separazione il periodo è stato un po’ buio per entrambi perché lo strascico della separazione ha portato con sè malumori e risentimenti. Ma poi, con il passare del tempo i rapporti sono tornati sereni, ognuno dei due si è rifatto una vita e ora, insieme ai loro due figli, si frequentano in serenità.

Recentemente la fidanzata di Stefano Bettarini ha partecipato in coppia con Stefano a Temptation Island dove, a condurre, c’era proprio Simona Ventura che è riuscita anche a dare consigli e a consolare la fidanzata dell’ex marito tanto a testimoniare che non c’è più alcun risentimento.

Stefano Bettarini ha partecipato all’ultima edizione del grande fratello vip

Stefano Bettarini, spesso partecipa a reality e l’ultimo è stato il grande fratello vip nell’edizione che è ancora in onda in questi giorni e che durerà fini a febbraio 2021. Però è stato espulso per avere pronunciato una bestemmia nonostante in tanti l’abbiano giustificato dicendo che, per lui che è toscano, si è trattato solo di un intercalare e nulla di più.

Anche la fidanzata è intervenuta in sua difesa ma la produzione del Grande fratello vip è stata irremovibile e Bettarini ha dovuto lasciare la casa.

Una volta uscito, l’ex calciatore ha polemizzato con Alfonso Signorini e ha scritto un post sui social: “A quello che dice do il valore del caso, ma almeno i fatti li dicesse giusti. A parte la durata da gatto in tangenziale di questo ultimo Gf, nei reality sono sempre arrivato in semifinale o finale. Incluso il GF Vip precedente, e un reality l’ho pure vinto”.

Simona Ventura in primavera partirà con un nuovo programma e Stefano le fa gli auguri a modo suo

Simona Ventura in primavera sarà alla conduzione di un nuovo programma televisivo, “Game of Games” che va in onda già in America dove è condotto da Ellen DeGeneres.

La Ventura che è felicissima di questa nuova avventura ha scritto un post sui social per annunciare il suo prossimo impegno televisivo e ha scritto così: “nessuno potrà togliermi l’entusiasmo per un nuovo progetto”.

E Stefano Bettarini ha commentato con un augurio che ha fatto storcere il naso a parecchi e lui stesso ha anticipato i commenti dicendo “ops.. spero non sia blasfemo”.