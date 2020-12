Maria Teresa Ruta: “Vorrei condurre io Domenica In” Mara Venier le risponde e la asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica in è un programma che grazie alla conduzione allegra, sensibile e professionale di Mara Venier, ottiene grandi risultati. In passato, con altre conduttrici al timone non è andata proprio benissimo ma poi, dopo anni che la Venier era lontana dalla televisione, il suo ritorno ha fatto amare la domenica pomeriggio con le sue interviste che vanno dritte al cuore, che non permettono all’interlocutore di mentire e che regalano momenti di grande allegria, serenità ma anche commozione.

Recentemente Mara Venier ha dichiarato che lei invita in trasmissione solo le persone che le piacciono perché non sa fingere e non potrebbe mai intervistare qualcuno che mal sopporta e così gli amici, invitati da lei ricambiano con tantissimo affetto come per esempio Renato Zero che per l’intervista di Domenica scorsa non ha preso alcun compenso.

Maria Teresa Ruta ha dichiarato “Mi piacerebbe condurre Domenica In”

Maria Teresa Ruta, che attualmente è nella casa del Grande fratelli vip e che ci rimarrà, salvo esclusioni da televoto fino a febbraio 2021, ha detto che le piacerebbe tantissimo condurre Domenica In ma ha anche aggiunto “ … ma finché c’è Mara Venier…”.

Infatti, ha detto: “Finché ci sarà lei…” e poi ha anche raccontato a proposito dei programmi che ha condotto nel passato: “Sicuramente di preferiti ci sono delle annate. Chiaramente La Domenica Sportiva perché come avete visto ho conosciuto tutti i più grandi campioni, ho vinto cinque Telegatti, ero la donna dell’anno, era una cosa incredibile”

La Ruta ha fatto questa confidenza a Cristiano Malgioglio e ad Elisabetta Gregoraci in un momento di confidenze e, dunque era molto sincera sia quando rivelava il suo sogno sia quando considerava che la presenza di Mara Venier, certamente le impedisce di realizzarlo.

Mara Venier sente la dichiarazione di Maria Teresa Ruta e le risponde immediatamente

Mara Venier ha saputo cosa ha dichiarato Maria Teresa Ruta e, nonostante lei abbia già deciso e comunicato che quest’anno, per lei sarà l’ultimo in televisione, ha comunque voluto rispondere a Maria Teresa Ruta e le ha scritto sui social così: “Me sa’ che c’è la fila”, e poi: “Ti adoro”.