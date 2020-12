The Voice Senior, Antonella Clerici contro uno dei giudici, in studio cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici è tornata in televisione dopo una lunga assenza che aveva deciso di vivere per dedicare più tempo ai suoi affetti.

Antonella Clerici, che è sempre stata molto presente in tv, dopo la morte del suo grandissimo amico Fabrizio Frizzi rivelò che aveva bisogno di una pausa, di vivere la sua vita con ritmi più lenti e di dedicarsi esclusivamente alla sua bambina Maelle e al suo compagno Vittorio Garrone. E così è stata lontana dalla tv per alcuni anni ma poi, forse resasi conto che il suo lavoro le mancava tanto, ha deciso di tornare e ora è in onda con ben due programmi: “E’ sempre mezzogiorno” e “The voice senjor”.

Antonella Clerici e il rapporto con Elisa Isoardi

Tra Antonella Clerici e Elisa Isoardi c’è sempre stato un po’ di attrito. All’inizio, quando Elisa Isoardi fu chiamata a sostituire Antonella Clerici nella conduzione de “La prova del cuoco”, Antonella Clerici fu ben contenta di conoscerla e di affidarle il programma pensando di tornare a condurlo lei, subito dopo aver partorito la sua bambina. Ma non andò così perché, quando Antonella era pronta a tornare si trovò una porta chiusa in faccia e la Isoardi continuò a condurre La prova del cuoco. Poi Antonella riuscì a tornare alla conduzione dopo un bel po’ di tempo e a qual punto fu la Isoardi a rimanerci molto male. Ora le due donne sembra siano in rapporti più distesi anche se recentemente la Clerici ha lanciato una battuta alla Isoardi dicendo che sarebbe il caso che trovasse un programma tutto suo da condurre.

Antonella Clerici a The Voice contro uno dei giudici, ci sarà “una punizione crudele”

Ieri, a The voice senjor il programma che Antonella Clerici sta conducendo riscuotendo un buon successo di pubblico, c’è stato un momento che la lasciato tutti a bocca aperta. Antonella Clerici ha detto: “Alla fine di questa serata, uno dei coach avrà una punizione crudele … Chi di voi completerà per ultimo la sua squadra dovrà duettare con una cantante veramente improbabile, imbranata, una che vale proprio zero”.

Titti i coach l’hanno guardata allibiti e lei ha proseguito: “Tale cantante sarà la sottoscritta”. A quel punto , dopo aver capito dove la Clerici voleva andare a parare, il clima si è disteso e Gigi D’Alessio, molto affettuosamente, ha detto: “Allora voglio chiudere per ultimo!”