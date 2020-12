Morte Paolo Rossi, Rita Dalla Chiesa fa un commento sui social, il web si indigna e si scatena contro: “ma cosa hai voluto dire?”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Rossi è morto e ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti quelli che lo conoscevano. Un uomo, uno sportivo e un campione raro, nella sua gentilezza d’animo, nella sua eleganza e nella sua dolcezza.

Un gesto terribile quello accaduto durante il suo funerale, hanno svaligiato la sua casa e la moglie, al rientro, ha avuto l’amara sorpresa. Uno sfregio e uno scempio che si è aggiunto al dolore e alla disperazione della sua famiglia. La moglie di Paolo Rossi ha raccontato che quando il marito ha capito che stava per andare via non voleva lasciarla ma lei lo ha rassicurato dicendogli che avrebbe pensato a tutto lei e che poteva andare tranquillo.

Rita Dalla Chiesa, sui social, fa un commento sulla morte di Paolo Rossi

Sui social in tantissimi hanno voluto lasciare un saluto, un commento e un pensiero per la morte di Paolo Rossi e, tra questi ,anche Giovanna Civitillo e Amadeus che hanno scritto così “Dispiacere immenso”, e poi hanno anche postato alcune fotografie della partecipazione di Paolo Rossi a I Soliti Ignoti.

A seguire anche Rita Dalla Chiesa ha commentato questa bruttissima notizia scrivendo, in risposta al post di Amadeus e della moglie: “Si, questa volta è proprio dispiacere profondo per un grande sportivo e una grande persona”.

La reazione del web non si fa attendere e in tanti si scatenano contro Rita dalla Chiesa

Dopo che Rita Dalla Chiesa ha scritto questo suo commento si è scatenato il web perché, quando Rita Dalla Chiesa ha usato le parole “questa volta” in tanti hanno pensato che alludesse alla morte recente di un altro campione, Maradona e hanno scritto così: “Questa volta” a cosa vuole alludere? La precedente morte di un altro grande sportivo non meritava dispiacere profondo?”, qualcun altro ha scritto, invece: “Imbarazzante” oppure, “Lei davvero è una grande delusione” e, anche: “Questa volta che significa, soprattutto sottolineando ‘per un grande sportivo e una grande persona’? Che Maradona invece nel suo privato non lo era?! La morte è morte per tutti ed è quindi meritevole di dolore per tutti, anche per chi nella vita privata ha fatto errori! Che delusione!”, “La morte è sempre un dolore e dispiacere no ‘questa volta’. Mi deludi ancora”.

Da parte di Rita Dalla Chiesa non c’è stata alcuna risposta, la giornalista è rimasta in silenzio, forse solo per provare a placare quanto prima tutte le polemiche.