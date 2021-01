Paolo Del Debbio, “non dico chi è la mia nuova compagna nemmeno sotto tortura, però vi posso dire che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Del Debbio è un volto amatissimo di Retequattro e conduce, il giovedì in prima serata il suo programma seguitissimo “Dritto e rovescio”.

Al ritorno dalle vacanze estive, l’immagine di Del Debbio è apparsa completamente cambiata, infatti, aveva subìto un fortissimo ed evidente dimagrimento.

Il pubblico suo affezionato, sulle prime, ha anche temuto il peggio e cioè che la perdita di peso fosse dovuta a problemi , anche seri, di salute. Ma poi Del Debbio ha tenuto a precisare che la sua è stata una decisione ben ponderata per mettere un freno ai chili di troppo e per perdere tutti i chili in più.

Ha, così, spiegato che ha cambiato molto le sue abitudini e, invece che passare tante ore sul divano a mangiare, mangia molto meno e fa molta più attività fisica.

Un esempio da imitare soprattutto ora che le festività natalizie sono terminate e si avvicina la primavera.

Paolo Del Debbio racconta come ha fatto a perdere i chili di troppo

La forma fisica di Paolo De Debbio è davvero invidiabile e certamente, oltre a stare meglio esteticamente, il giornalista di Dritto e rovescio starà meglio anche fisicamente.

E’ stato lui stesso a svelare cosa c’è dietro la perdita di peso e lo ha fatto in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Tv sorrisi e canzoni.

Del Debbio ha detto: “Volevo mettere il fisico in sesto. Non è facile, ci si può scoraggiare, ma superato il primo mese e mezzo, va meglio, l’appetito va scemando. Lo dico per chi ha provato a farlo”.

Paolo Del Debbio dice “neppure sotto tortura vi dirò chi è la mia compagna”

Paolo Del Debbio è molto riservato sulla sua vita personale e non ha mai detto nulla che riguardi la sfera sentimentale.

Poiché qualcuno ha attribuito la ritrovata forma fisica alla forza di un nuovo amore che ha saputo dargli la spinta giusta, Del Debbio ha voluto fugare ogni dubbio e ha detto: “L’amore aiuta, se c’è un amore tutto è più facile. Ma la cosa è iniziata prima“.

E sull’identità della sua compagna ha detto: “Non dico di chi si tratta neanche sotto tortura. Non fa parte del mondo della tv, ci mancherebbe altro, per carità, Dio ce ne scampi e liberi!”.

E poi, parlando d’altro ha detto: “La critica che non mi è andata giù? Quella di fascismo. Io sono figlio di un deportato, mio papà è stato nel campo di concentramento di Buchenwald due anni, poi in Grecia. Il fascismo è un errore della storia. Ho reagito pesantemente”.