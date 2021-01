Patrizia Rossetti, durissimo attacco a Maria Teresa Ruta: “Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality” e Guenda Goria “Ma se tu …”

0 SHARES Condividi Tweet

Patrizia Rossetti è sulla scena da tantissimo tempo e, negli anni, ha condotto numerose trasmissioni di successo, anche da sola o in co conduzione. Patrizia Rossetti piaceva molto al grande pubblico ed era seguita e apprezzata per i suoi modi semplici che la facevano apparire molto vicina a chi la seguiva da casa. Poi, da un certo momento in poi, non le è stato affidato più alcun programma televisivo da condurre ma le sue apparizioni in tv si sono limitate solo alla pubblicità dei materassi.

E questo continua ormai da tantissimo tempo. Recentemente, però, è circolata voci che le è stato offerto di partecipare, come concorrente “All’isola dei famosi” ma lei ha risposto con un No secco.

Patrizia Rossetti attacca Maria Teresa Ruta e le dice “meglio vendere materassi che perdere la dignità”

Patrizia Rossetti, dopo alcune voci che erano circolate, soprattutto sui social dove sembrava quasi sicura la sua partecipazione, come concorrente all’Isola dei famosi, ha fatto sapere che lei non ha alcuna intenzione di partecipare e l’ha dichiarato su Instagram dove, è stata attaccata per aver criticato Maria Tersa Ruta e aver difeso Alba Parietti.

Vediamo cosa è accaduto.

All’interno della casa del grande fratello, qualche giorno fa, Maria Teresa ha raccontato a proposito di Alain Delon: “Lui mi voleva seduta al suo fianco a cena ma nel frattempo una collega si era seduta al mio posto: era la mamma di Francesco (Alba Parietti)“. Alba Parietti è intervenuta smentendo ciò che aveva detto la Ruta e pubblicando un video di quella sera. A quel punto ha preso la parola Patrizia Rossetti che ha detto alla Parietti: “Hai fatto benissimo a pubblicare questa realtà. I fatti sono meglio delle parole”.

L’attacco dei social a Patrizia Rossetti

A quel punto i social hanno attaccato, con molta durezza, Patrizia Rossetti che da sempre è amica di Maria Teresa Ruta e le hanno scritto di tutto.

E Patrizia Rossetti ha risposto, sempre sui social così: “Io ho solo approvato la verità del video di Alba. Non ho offeso nessuno, è chiaro? Non sono andata contro a nessuno, ho solo detto il mio parere. L’ho fatto anche a Pechino quando non ero d’accordo con le pazzie di MT. Questo non vuol dire essere nemiche. E comunque meglio fare telepromozioni che stare chiusa in una casa a dire cabolatr pur di essere in tv. E non mi riferisco solo alla Ruta. E comunque non ci vado all’Isola”.

E poi ha anche aggiunto: “Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality pur di stare in tv”.

Poi è intervenuta anche Guenda Goria , la figlia di Maria Tersa Ruta che ha detto: “Patrizia è una carissima amica di mamma. Hanno vinto insieme Pechino Express. Mi chiedo: parlare di dignità perduta per un racconto di gossip di tanti anni fa su cui uno si può anche fare anche una risata? La dignità è un’altra cosa. Non credo che nessuno la stia perdendo, in particolar modo mia mamma. Beh, è un commento che da un’amica proprio non me l’aspetto. Tra l’altro io so dalla produzione che Patrizia Rossetti che ha fatto ben due provini per entrare in questa edizione del Grande Fratello Vip”.