Alfonso Signorini al veleno contro Milly Carlucci: “Se ne facesse una ragione … ”

Tra qualche giorno, Alfonso Signorini, al comando de “Il grande fratello vip” si scontrerà con la trasmissione della Rai che sta per partire, “Il cantante mascherato”.

La concorrenza sarà spietata perché il programma di Milly Carlucci piace tantissimo, infatti, la scorsa edizione riscosse un grandissimo successo di pubblico e la Carlucci per questa edizione ha altrettante aspettative.

Alfonso Signorini, che sa di scontrarsi con un gigante , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito.

Alfonso Signorini frecciata velenosa a Milly Carlucci

Alfonso Signorini tra un po’ si scontrerà con una nuova edizione de Il cantante mascherato ma pare che questo non gli provochi alcuna preoccupazione perché si sente sicuro di sé e, soprattutto, del suo pubblico.

Infatti, a questo proposito ha detto: ““Contro questo mio Grande Fratello, la Rai ha schierato veramente di tutto e di più. Contro l’Isola dei Famosi metteranno la messa del lunedì sera perchè non hanno più niente. L’Isola sarà fortunatissima perché andrà contro il nulla e farà il 30% di share e sono felice per Ilary, naturalmente. Certamente contro di me hanno schierato chiunque. Quindi che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano, che si chiami… Doc, Carlo Conti e mettiamo tutto quello che volete. Che volete che mi faccia una Milly Carlucci?“.

E poi, ancora: “E poi sono contento perché la cosa vera che mi riempie di soddisfazione è che comunque, chiunque mi mettano contro io il mio pubblico ce l’ho. Andare contro una fiction che fa il 25 e noi abbiamo fatto il 19.5 .Da lì non mi schiodo, se ne facessero una ragione. Grazie al pubblico naturalmente”.

Alfonso Signorini dice “La Mussolini l’ho chiamata prima io”

Alfonso Signorini ha tenuto anche a dire un aneddoto che, forse nessuno conosceva e, a proposito di Alessandra Mussolini: “Io l’ho chiamata molto prima di Milly Carlucci…Ha fatto due provini, tra cui uno anche con me, meravigliosi. Ero sicurissimo che sarebbe stato un acchiappo formidabile”.

Ma poi la Mussolini ha scelto Ballando con le stelle e Alfonso Signorini ha voluto anche spiegare il perchè: “Le cose non sono andate a buon fine perché si sono arenate nelle trattative economiche”.

Milly Carlucci, al momento, non ha commentato alcuna delle dichiarazioni rilasciate da Alfonso Signorini e, probabilmente non commenterà neppure in futuro. Alla fine saranno i numeri che parleranno per loro.