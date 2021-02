Ogni Mattina fa uno scoop, Belen aspetta una bambina, svelato anche il nome

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez fa sempre parlare di sé sua quando provoca sia quando resta in silenzio.

Nell’ultimo periodo si stanno rincorrendo voci, sempre più insistenti che sia in attesa. Effettivamente, gli indizi sono tanti ma la conferma non è ancora arrivata anche se su tutti i giornali di gossip lo si dà orami per certo. Belen, dal canto suo, non fa che alimentare queste voci, per esempio qualche giorno fa ha postato sui social un selfie che la ritraeva con al braccio un braccialetto anti nausea.

Ogni mattina fa uno scoop: Belen è incinta e aspetta una bambina che si chiamerà Tabita

Ieri, 1 febbraio, come ogni giorno dal lunedì al venerdì è andato in onda Ogni mattina la trasmissione condotta da Adriana Volpe.

Durante la rubrica di Santo Pirrotta, rubrica che si chiama Un Santo in paradiso, è stato fatto uno scoop. Santo Pirrotta, infatti, ha detto che Belen Rodriguez è incinta del suo compagno Antonino Spinalbanese, aspetta una bambina che chiameranno Tabita.

Gli ultimi post di Belen hanno diversi indizi di difficile interpretazione

Qualche giorno fa Belen ha postato una sua foto con in mano un calice di vino e con la seguente didascalia: “Che si rida, e che si beva, questo brindisi è mio, nessuno me lo leva”.

I suoi follower, numerosissimi, l’hanno molto criticata perché l’hanno accusata di bere e di non pensare che, in gravidanza non si può fare ma Belen non ha mai commentato né tantomeno risposto a questi post.

Invece, qualche giorno fa, ha postato una foto del cielo e ha scritto “celeste “ e tutti hanno pensato che avesse avuto la notizia che il bambino che aspetta sia un maschio, oppure poteva anche indicare il nome della sua bambina che porta in grembo. Questa gravidanza, ammesso che sia reale, è carica ancora di tanti punti interrogativi a cui solo i diretti interessati potranno rispondere.

Si è anche molto parlato della reazione di Stefano De martino alla notizia della gravidanza della sua ex moglie e c’è chi giura che questa notizia l’abbia presa davvero male.

Presto si sapranno come stanno effettivamente le cose.

Però, da un po’ di tempo, Belen quando viene fotografata in giro per Milano, è sempre vestita con abiti larghi che maschererebbero il pancino che ormai dovrebbe essere abbastanza evidente.

A breve si saprà la verità, sia che i diretti interessati vorranno parlare chiaramente sia che saranno i fatti a parlare per loro.