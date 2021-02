Memo Remigi “Ho tradito mia moglie con Barbara D’Urso” e la D’Urso in trasmissione fuori di sé “Io non parlo mai dei fatti miei ma questa volta …”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso, al timone delle sue tre trasmissioni “Pomeriggio 5”, “Domenica Live” e “Non è la D’Urso” è seguitissima anche se, quest’anno, nella fascia quotidiana pomeridiana Alberto Matano con la sua “La vita in diretta” le sta dando non poco filo da torcere. Ma Barbara D’Urso, agguerritissima va avanti e, scoop, dopo, scoop, busta dopo busta riesce sempre a guadagnarsi quella fetta di pubblico che le garantisce, comunque ascolti altissimi.

Memo Remigi fa una rivelazione “Ho tradito mia moglie con Barbara D’Urso e mia moglie per questo mi ha cacciato di casa”

In questi giorni su tutti i giornali e i siti abbiamo letto la notizia del lutto gravissimo che ha colpito Memo Remigi, il bravissimo cantante famosissimo in tutta Italia. Memo Remigi ha perso la moglie.

E sempre in questi giorni, Memo Remigi ha rilasciato più di un’intervista nella quale ha dichiarato così: «Mia moglie mi ha cacciato di casa e io ho preso un bilocale in affitto per vivere con lei..»

La lei in questione è Barbara D’Urso.

Infatti, poi spiega meglio in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Dipiù Tv: “In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo “scivolate”, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara D’Urso”.

E poi ha continuato: “Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare. Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore”.

L’amore tra Barbara D’Urso e Memo Remigi durò quattro anni e fu un amore importante.

A proposito della morte della moglie ha dichiarato: «Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo. Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!».

La reazione di Barbara D’Urso alle parole di Memo Remigi

Barbara D’Urso, che di solito non racconta nulla della sua vita privata, dopo che ha sentito ciò che ha raccontato Memo Remigi ha deciso di dare la sua versione della vicenda che è molto diversa da quella raccontata da Memo Remigi e ha detto così, molto seccata, in diretta a Pomeriggio 5: “Voi sapete che io della mia vita privata non parlo praticamente mai. Voglio fare oggi, per la prima volta, una piccola precisazione perché c’è una cosa che mi sta dando fastidio in questi giorni. C’è un signore, un signore anziano in questo momento, che per altro ha appena subito un lutto, quindi gli sto vicino e lo abbraccio virtualmente, che invece di chiudersi nel suo dolore ha fatto delle interviste e in queste interviste ha parlato moltissimo di me, di una storia d’amore vera, reale, avvenuta quando avevo 19 anni. Stiamo parlando di più di 40 anni fa. Ovviamente questa storia è stata ripresa da chiunque, anche dal Corriere della Sera”.

E poi ha anche detto: “La cosa che non mi piace è che ha detto di aver tradito sua moglie con me. Devo precisare questo perché io nella mia vita, e ho educato in questo modo anche i miei figli, non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un’ora, né di un giorno, né di 4 anni con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa“.

E, ancora: “La moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato. Sentire ‘ho tradito mia moglie con Barbara d’Urso’ è una cosa che mi ferisce, perché sono cresciuta e ho educato i miei figli con il rispetto per le mogli e per i mariti di chiunque. Volevo fare questa precisazione perché sono due giorni, adesso mi è arrivato lo screenshot addirittura del Corriere della Sera. Non è così. Io allora vivevo in un bilocale che pagavo con i miei soldini e lui è venuto a stare da me. Potrei fare mille precisazioni ma è questo quello a cui tengo moltissimo: mai nella mia vita ho fatto in modo che un uomo tradisse una donna per colpa mia. Punto”.