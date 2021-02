Alessia Marcuzzi nella bufera, una ex di Temptation Island le si scaglia contro: “E’ inutile che prova a zittirmi perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi, un’altra volta è al centro di una bufera. Dopo che l’estate scorsa si è ritrovata al centro del gossip per una presunta relazione clandestina con Stefano De Martino, all’epoca sposato con Belen Rodriguez, ora è di nuovo al centro del gossip per una storia completamente diversa.

Vediamo cosa è accaduto.

Alessia Marcuzzi accusata di aver raccomandato una ragazza

Una ex concorrente di Temptation Island, Sofia Calesso ha accusato Alessia Marcuzzi di aver raccomandato Carlotta Dell’Isola per farla partecipare al Grande Fratello Vip.

Sofia Calesso ha detto che Carlotta conosceva Alessia Marcuzzi ancor prima del reality tramite l’ex fidanzato Facchinetti”: “ … addirittura Carlotta dovrebbe far parte proprio della sua agenzia. Sono contenta per lei se avrà successo, anzi nei suoi confronti non ho assolutamente nulla. Ma mi da fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze”.

Ma Alessia Marcuzzi, sui social, ha controbattuto così: “Io che raccomando Carlotta? Ma la follia. Ho conosciuto Carlotta a Temptation Island, non l’avevo mai vista prima. Finito tutto le ho scritto su direct perché mi faceva ridere e ci siamo viste”. E poi ha concluso così: “È stata chiamata al GF Vip indipendentemente da me. Ma chi è questa che racconta ste buffonate?”.

Alessia Marcuzzi dopo questa scambio di battute con Sofia , appena ha visto che Carlotta è stata eliminata dalla casa del grande fratello ha scritto così sui social: “Carlottina questa sera hai vinto comunque….Nello ti ha fatto la proposta che tanto aspettavi! Felice per voi”, riferendosi alla proposta di matrimonio che Carlotta ha ricevuto dal fidanzato. Dunque, la Marcuzzi ha voluto dimostrare che non ha nulla da nascondere neppure che fa il tifo per la sua amica Carlotta. Ma, dal canto suo, Sofia ha controbattuto: “Difficilmente mi zittiscono e neanche lei ci è riuscita”.

La Iena Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha festeggiato 20 anni da Iena e in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e canzoni ha detto: «Vent’anni! Certo. Ma la leggerezza non è andata via. Sono cresciuta, ho due figli, cambi tu e cambiano le tue priorità, ora ho meno tempo per andare in giro a fare servizi. Però ogni tanto mi metto ancora quella divisa nera da “iena” e mi sento sempre un po’ rock, un po’ graffiante».

E poi ha anche raccontato: «Arrivai al posto di Simona Ventura. In un’intervista dissi: “Io e lei siamo due maschiacci”. Perché siamo due donne che si sono costruite la carriera da sole, abbiamo sempre lavorato, cresciuto i figli in autonomia, eravamo indipendenti. Come dei veri maschi. In quel momento la vedevo così».

E poi, ancora: «Era il 2001 e ad aprile era nato mio figlio Tommaso. Andammo in onda a fine settembre ma l’11 ci fu la tragedia delle Torri Gemelle a New York: ricordo che ero in redazione con Luca e Paolo e guardavamo in televisione le immagini».

E poi, a proposto di Ilary Blasi: «Ilary è rimasta a “Le iene” per tanto tempo. Io e lei ci siamo scambiate spesso i programmi, evidentemente abbiamo corde simili. Quando sono tornata, mi fece un videomessaggio dicendo che era felice che fossi “tornata a casa”. È stata carina, era una cosa bella, l’ho apprezzata».