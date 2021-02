Adriana Volpe nella bufera, dopo Magalli Tiberio Timperi dice di lei: “Cosa mi ha fatto per emergere …”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe, in questo momento non sta vivendo un periodo facile perché è fresca di separazione dal marito Roberto Parli e la sua trasmissione, che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, Ogni mattina su Tv8 non è un gran successo anche se, dopo le difficoltà iniziali e i bassissimi ascolti, un po’ ha guadagnato terreno.

Adriana Volpe e il difficilissimo rapporto con Giancarlo Magalli

Adriana Volpe, per alcuni anni, ha condotto, insieme a Giancarlo Magalli I fatti vostri, trasmissione di grandissimo successo che attualmente è condotta da Giancarlo Magalli e Samantha Togni. Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non sono mai andati d’accordo e, a sentire la Volpe, tutto è iniziato da quando lei ha fatto una rivelazione in diretta tv e cioè ha detto l’età di Magalli. Pare che Magalli se la sia così tanto presa da rovinare i rapporti e da quel momento i due non sono più riusciti ad andare d’accordo tanto da finire in un’aula di tribunale quando Magalli ha detto che se la Volpe lavorava in televisione c’era dietro un motivo facendo pensare a tutto tranne che alla professionalità e alle capacità lavorative. Questa affermazione la Volpe non gliela ha potuta perdonare e lo ha citato in tribunale. A quel punto i rapporti si sono, inevitabilmente, completamente deteriorati.

Successivamente, Magalli ha gongolato sui social quando gli ascolti della Volpe con la sua trasmissione Ogni mattina erano bassi e lei in diretta tv lo ha invitato a stare zitto e a non parlare più di lei.

Tiberi Timperi parla di Adriana Volpe e dice che con lei non è mai andato d’accordo

Tiberio Timperi in occasione di un’intervista a Tv Talk ha raccontato che qualche volta, condurre con delle colleghe, non è sempre stato facile.

E per citarne qualcuna ha detto che, con chi ha avuto più difficoltà, è stato con Barbara D’Urso e con Adriana Volpe.

Infatti, ha spiegato che erano molto agguerrite e intenzionate a sfondare a tutti i costi anche a condizione di mettere in un angolo chi le ostacolava nel loro intento.

Ha raccontato che nel 1996, su Rai 1 condusse insieme a Barbara D’Urso, Uno mattina in famiglia e la D’Urso gli diede quelle che lui ha definito delle “sportellate”.

Stessa cosa Timperi ha raccontato che ha fatto con lui Adriana Volpe. A proposito della Volpe ha dichiarato: “ … Qualche altra sportellatina c’è stata anche con Adriana Volpe. Ma alla fine è tutto televisione”.

Poi Tiberio Timperi ha lavorato anche con altre colleghe, come Roberta Capua, Ingrid Muccitelli, Francesca Fialdini, delle quali ha ottimi ricordi mentre oggi lavora, in grande armonia, con Monica Setta.