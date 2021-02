Mattino 5, Dagospia lancia una bomba: via Federica Panicucci e al suo posto …

0 SHARES Condividi Tweet

Mattino 5 è una trasmissione fortissima del mattino delle reti Mediaset e, in particolare, di Canale 5 con la conduzione di Federica Panicucci sempre molto sicura di sé, ottima padrona di casa, garbata, accogliente e anche molto professionale.

Ma, si sa a volte ci sono degli stravolgimenti anche inaspettati e questa volta Dagospia ha lanciato una bomba proprio su Federica Panicucci.

Dagospia lancia una bomba, a mattino 5 non ci sarà più a condurre Federica Panicucci ma …

Dagospia, che quando lancia qualche indiscrezione difficilmente sbaglia e dopo un po’ arriva sempre la conferma, ha detto che presto Federica Panicucci lascerà la conduzione di Mattino 5 e al suo posto arriverà qualcun altro perchcè il programma continuerà.

Dandolo sul settimanale Oggi, ha detto così: “Una conduttrice ben vista dai vertici vorrebbe guidare la prossima edizione“.

A questo punto le voci e le indiscrezioni sono andate in un’unica direzione: Elisa Isoardi che, orfana di programmi, al momento sarebbe il nome più papabile. Non è arrivata alcuna conferma ma, a volte le tante voci e i rumors sono più sicuri di una conferma. Bisognerà aspettare e vedere cosa accade.

Nel frattempo Elisa Isoardi si consola andando a pranzo con amiche famose e poi posta sui social le foto degli incontri, prima con Caterina Balivo provando a convincerla a prendere un cane per far felici i suoi bambini, poi Paola Perego che l’ha trascinata in un ristorante dove si mangia il sushi alla carbonara.

Insomma, Elisa Isoardi si sta godendo la vita in attesa di una chiamata importante che, pare, arriverà presto.

Elisa Isoardi racconta il suo grande amore per Matteo Salvini

Elisa Isoardi, qualche giorno fa è stata ospite a I soliti ignoti dove ha vinto, dando poi in beneficenza allo Spallanzani di Roma per la lotta contro il Covid, ben 157,000,00 euro.

Qualche sabato fa Elisa Isoardi è anche andata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo dove ha raccontato la sua grande storia d’amore per Matteo Salvini e ha detto: «Non ero in forma, è stato un periodo difficile perché con Matteo c’eravamo lasciati. Ho provato tante volte in questo lavoro a indossare una maschera ma non ce la faccio. Da un lato è bello perché il pubblico ti vede trasparente, dall’altro è disastroso perché qualsiasi cosa tu abbia si vede».

E poi ha raccontato anche che ha sofferto per la fine della sua storia: «Sì, ho sofferto. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato».

Ora che Salvini è felice con Francesca Verdini, la Isoardi ha detto: «Sono felice per lui, che abbia metabolizzato più velocemente di me. Oggi il mio cuore è pronto a ricevere, ma al momento non c’è nessuno. In questi tre anni non l’ho voluto io, non ero ancora pronta».

E poi, infine, ha detto: «Ricomincio da me, da chi mi sa più apprezzare. Sono pronta ad accogliere anche in questo senso. Sono stati diciotto anni bellissimi e dico grazie. Adesso sono pronta a tante cose».