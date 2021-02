I Soliti Ignoti, l’ospite fa una battuta e Amadeus, in imbarazzo dice: «Ma cosa dici?», cala il gelo in studio, il web si scatena

0 SHARES Condividi Tweet

I Soliti Ignoti, la trasmissione che va in onda ogni giorno nella fascia preserale immediatamente prima del Tg1, è seguitissima e mai come in questo periodo il pubblico da casa vuole vedere Amadeus e spera in qualche anticipazione del prossimo Festival di Sanremo che, dopo tante polemiche, partirà il 2 marzo.

Amadeus, pare si sia un po’ calmato dopo le tantissime tensioni accumulate nell’ultimo periodo quando non si sapeva neppure se sarebbe stato possibile farlo il Festival anche perchè senza pubblico, sulle prime pareva che Amadeus non volesse farlo.

Fiorello e Amadeus condurranno il Festival di Sanremo

Fiorello e Amadeus condurranno il Festival di Sanremo che, se pur senza pubblico si farà lo stesso. Amadeus ha anche scherzato con Fiorello dicendo che, se durante le quattro serate, ad un certo punto lui dovesse risultare positivo al covid, a condurre sarà Fiorello da solo. Purtroppo, quest’anno non sarò il solito Sanremo ma la direzione artistica con a capo, appunto, Amadeus sta facendo di tutto perchè il pubblico a casa non rimpianga il Sanremo degli anni scorsi. Purtroppo, il codiv ha piegato tutto il mondo dello spettacolo e non solo e Amadeus ha detto che, se fare Sanremo senza pubblico potrà essere d’aiuto a far riaprire prima i cinema e i teatri d’Italia, lui è disposto a fare questo enorme sacrificio. Non sarà, comunque, facile perché il cuore pulsante del Festival, da sempre, è il pubblico ma, piuttosto che rinunciare a Sanremo o posticiparlo a chissà quando, ci si è adattati.

A I soliti ignoti l’ospite fa una battuta ma Amadeus non la capisce

Ieri, a I soliti Ignoti, c’era ospite oltre ad Alba Parietti, il mago Raffaello che ha detto una battuta che, più che altro, era una freddura.

Il Mago Raffaello ha detto ad Amadeus: «Quando incontrate uno spagnolo triste ditegli mucho. Per lui significa molto».

Ma Amadeus non l’ha capita e ha detto: «Non ho capito, cosa hai detto…».

E il mago Raffaello, di rimando: «Pensa che a me questa battuta piaceva tanto…».

Il popolo del web si è divertito a commentare, più che altro, l’espressione di Amadeus di fronte ad una battuta che non era riuscito a cogliere e ha scritto: «La faccia sbalordita di Amadeus, che ridere», oppure: «Non ha capito la battuta».

E qualcun altro ha anche scritto: «Forse intendeva un modo di dire beneaugurante».