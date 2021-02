Massimo Giletti, Nunzia De Girolamo dice di lui “Dietro quella facciata c’è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti si conoscono molto bene e sono amici da tanto tempo e, per questo hanno fatto quel servizio fotografico che è stato molto criticato. Nelle foto si vedeva Giletti molto vicino alla De Girolamo e, qualcuno si è chiesto se scherzassero o facessero sul serio e, soprattutto se il marito di Nunzia De Girolamo non sia geloso del loro rapporto. I due hanno chiarito la vicenda spiegando che il loro è un rapporto di amicizia molto profondo e, per questo si sono permessi certe immagini anche se Giletti ha tenuto a precisare che non dovevano essere pubblicate.

Il rapporto tra Giletti e la De Girolamo spiegato da loro stessi

Nunzia De Girolamo, che conosce molto bene Massimo Giletti perché sono amici da tempo ha rivelato: “Dietro una facciata di super maschio, nasconde un insospettabile aspetto molto tenero” e, a proposito del servizio fotografico ha detto: “Si è prestato perché tra noi c’è grande complicità … Tre anni fa grazie a lui ho avviato una stagione professionale a Non è l’Arena. Chi meglio di lui poteva fare con me un servizio giocoso? … Mi ha anche sostenuta in momenti difficili”.

Anche Giletti ha detto la sua: “Io sono più geloso di suo marito, infatti quel Todaro mi ha insospettito … Ho avuto molti dubbi su loro due. Penso che tra due amici di sesso diverso ci sia un’attrazione non intimizzata. Si piacciono come persone, ma non sessualmente”.

A Non è l’Arena va in onda uno scontro durissimo tra Matteo Bassetti e Massimo Giletti

Ieri sera a Non è l’arena è andato in onda uno scontro durissimo tra Matteo Bassetti e Massimo Giletti.

Matteo Bassetti ha detto: “Pier Ferdinando Casini è appena uscito dall’ospedale e ha detto che ha trovato medici bravissimi“. Ma Giletti, fuori di sì, ha risposto: “È diventato politico! La vedremo in politica a breve. Da lei non lo accetto…”.

E poi: “Io ho persone che hanno incassato soldi per portare mascherine in Italia, che hanno speculato mentre migliaia di persone morivano. Voi che siete stati lì sapete delle difficoltà che abbiamo passato quindi basta dire che è andato tutto bene. Io non sto da quella parte lì, oggi bisogna avere il coraggio di dire che chi ha sbagliato deve pagare“.

Bassetti, a quel punto: “Ha detto tutto lei, io non voglio fare il politico”.

E poi: “Io sono stato invitato qui da medico, mi avete fatto delle domande e rispondo da medico, altrimenti vado via e parlano i politici che forse è meglio”.

A quel punto la parola l’ha presa Luca Telese: “Ma non sono domande politiche, potremmo anche non nominare alcun politico, dobbiamo solamente far sì che questo non capiti più. È il suo lavoro”.