Oggi è un altro giorno, Serena Bortone fuori di sè con l’ospite: “metti le mani a posto”, gelo in studio

Serena Bortone, come ogni giorno, anche ieri ha condotto la trasmissione del primo pomeriggio “Oggi è un altro giorno” che piace molto al pubblico. Serena Bortone mette sempre a proprio agio gli ospiti sia quelli in studio che quelli in collegamento e le sue interviste sono estremamente gradevoli. Solo in un caso l’ospite ha avuto da ridire e le ha proprio detto che la stava mettendo a disagio.

Si è trattato di Vittoria Schisano che, quando è andata ospite non ha gradito il filmato che era stato scelto. Si trattava di un film che lei ha recitato quando era ancora Giuseppe e ha trovato sgradevole che la Bortone lo avesse mandato in onda e glielo ha anche detto. Ci sono stato parecchi momenti di tensione e le due si sono dette apertamente cosa pensavano.

La Schisano ha detto alla Bortone che non la stava mettendo a proprio agio e la Bortone le ha risposto che non pensava di crearle disagio. Ma poi quando le due hanno chiarito le proprie reciproche posizioni, l’intervista è andata avanti e non ci sono stati più inconvenienti.

Serena Bortone fuori di sé con l’ospite “metti le mani a posto”

Ieri, in puntata, tra gli altri ospiti, ad un certo punto è entrata

Simona Tagli.

La showgirl, appena entrata in studio ha dato la mano a tutti gli altri ospiti già seduti non rispettando le restrizioni anticovid e la Bortone, fuori di se le ha detto: “Ma che fai stringi le mani a tutti? Siamo sotto Covid! Metti le mani a posto!”.

Gli altri ospiti che erano lì seduti, Gigi Marzullo, Rita Dalla Chiesa e Riccardo Fogli sono rimasti gelati e in silenzio.

Simona Tagli non ha detto nulla e la Bortone, per stemperare un po’ la tensione subito dopo ha aggiunto: “Devo sempre fare la guardiana del faro. Non ti toccare bocca e naso!”.

Le dichiarazioni di Simona Tagli

Dopo qual momento di grande imbarazzo che ha visto come protagonista la Tagli, Serena Bortone l’ha intervistata e la Tagli ha raccontato che non fa più parte del mondo dello spettacolo ormai da tempo ma che ha un salone di bellezza.

E poi ha anche raccontato che ha fatto un voto di castità per ben 10 anni e anche che prima ha avuto una storia d’amore con il principe Alberto di Monaco.