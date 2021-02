La vita in diretta, Alberto Matano fuori di sé dalla rabbia parla di Mara Venier e dice: “ lasciateci stare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche giorno fa è circolata una fake news su Mara Venier e sul marito Nicola Carraro. La fake news riportava che il marito della Venier fosse morto e lei sui social ha scritto un post di grande rabbia.

La Venier ha scritto così: “mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!) ma che scrivete !!!!!vergognatevi!!!!

Sui social tanti personaggi famosi hanno voluto mostrare la propria solidarietà a Mara Venier scrivendo qualcosa e, fra i tanti, le hanno risposto Laura Pausini, Elisabetta Gregoraci, Max Giusti e Elena Santarelli.

Alberto Matano a Vita in diretta ha voluto affrontare l’argomento delle fake news e ha parlato anche di ciò che è accaduto alla sua grande amica Mara Venier e ha commentato così, rivolgendo un invito a chi si occupa di fake news: “Va bene il clickbait ma Vi prego, lasciate stare i nostri cari”.

Matano, che era fuori di sé dalla rabbia, ha voluto in collegamento Mara Venier e Nicola Carraro e la Venier ha detto: “Devo dire che è stata una giornata terribile per me e per Nicola”.

E poi ha parlato lo stesso Carraro che ha detto: “Ho trovato un vocale del mio migliore amico che diceva: ‘Sei andato via senza parlarmi’. Un messaggio straziante.”

Anche Matano qualche tempo fa è stato bersaglio perché, dopo aver raccontato in una puntata di Vita in diretta che una donna aveva perso la mamma a causa del covid e lui si era commosso, il giorno dopo i siti avevano scritto titoli del tipo: ‘Ho perso mia madre per Covid, shock a La vita in diretta. Matano in lacrime’.

E Alberto Matano ha spiegato: “C’era una figlia che aveva perso sua madre” ma i titoli era stati fatti apposta per insinuare l’dea di qualcos’altro.

Carlo Conti ad Amadeus “Ti ho invidiato”

Ieri, durante la puntata di Vita in diretta ospiti in collegamento erano Carlo Conti e Amadeus. Carlo Conti ha parlato del suo programma dedicato ai Ricchi e Poveri “Che sarà sarà” e poi, sempre a proposito dei Ricchi e poveri ha detto ad Amadeus: “L’invidia per me non esiste, ma l’anno scorso quando hai fatto la reunion dei Ricchi e Poveri a Sanremo, un po’ di gelosia l’ho provata!”. E poi ha anche aggiunto: “Stasera lo racconterò” e Amadeus e Alberto Matano hanno riso divertiti.

E poi Conti ha proseguito: “Sarà una bellissima serata di musica … Nel corso della trasmissione farò un mea culpa perché negli anni ’80 noi che lavoravamo in radio snobbavamo i Ricchi e Poveri”.