Amici, Arisa umilia Zerbi, “Rudy Zerbi non deve lavorare nella musica”, in studio cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

Ad Amici le tensioni maggiori che si percepiscono sono quelle tra i professori: Lorella Cuccarini contro Alessandra Celentano, Arisa contro Rudy Zerbi, Rudy Zerbi contro Arisa e Anna Pettinelli. I professori hanno imparato ad essere molto poco diplomatici ma molto diretti e schietti e, a volte, troppo pungenti. Come quando Rudy Zerbi ha detto ad Anna Pettinelli che ha una voce insopportabile e lei gli ha risposto che proprio sulla sua voce che ha costruito il suo lavoro e il suo successo. Qualche volta interviene Maria De Filippi, cone nel caso delle liti tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano e, se interviene è solo per prendere le difese della Cuccarini contro la Celentano sostenendo che anche secondo lei è troppo severa nei giudizi sugli allievi e che il metodo forte e rigido non va sempre bene perché i ragazzi vanno anche sostenuti e incoraggiati.

Arisa gela Rudy Zerbi “non dovresti lavorare nella musica”

Anche ieri, sabato 27 febbraio è andato in scena il solito teatrino tra i professori, c’era chi appoggiava i ragazzi e chi li criticava.

E così Rudy Zerbi e Arisa se ne sono detti di tutti i colori.

Quando Raffaele si è esibito, il giudizio di Rudy Zerbi non è stato molto carino perchè gli ha detto che non è capace di cantare le canzoni di Marco Mengoni.

E così Arisa e Rudy hanno litigato.

Poi è stata la volta di Gaia, anche questa criticata da Zerbi mentre Aris le ha dato 9.

E, a quel punto, Arisa molto seccata ha detto: “Ragazzi, Rudy Zerbi non deve lavorare nella musica”.

In studio c’è stato qualche momento di gelo e di grande imbarazzo e poi quando in studio si parlava di Dolly Parton, Arisa ha detto: “Non so neanche chi sia”.

Poi si è parlato del prossimo Festival di Sanremo al quale parteciperà Arisa che, ha detto: “Voglio cantare, ne ho tanta voglia. Speriamo di poter tornare a lavorare come si deve dopo Sanremo”.

La tensione tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano

Anche la tensione tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano non cenna a placarsi, infatti, dopo che Rosa ha ballato con Tommaso, Lorella Cuccarini ha detto alla Celentano: “Per la prima volta l’hai guardata con interesse, hai fatto un passo avanti”.

Ma la Celentano ha risposto: “No, forse non ci siamo capite. Non mi è piaciuta assolutamente”.

E la Cuccarini: “Allora ritiro tutto”.