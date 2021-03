Sanremo 2021, Fiorello su Fedez “Stava svenendo..”, la verità su quello che è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Sanremo 2021, Fiorello confessa il retroscena su Fedez. Cosa è accaduto al rapper prima di salire sul palco dell’Ariston? Da quanto si può capire dalle stories pubblicate dal rapper nel corso della giornata di ieri, sembra che Fedez fosse particolarmente ansioso ed emozionato per questa nuova esperienza ed avventura. L’ansia è stata tanta, che alla fine della sua esibizione, il marito di Chiara Ferragni si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. Ma cosa è accaduto dietro le quinte? A raccontarlo è stato proprio lo stesso Fiorello.

Sanremo 2021, Fiorello svela il retroscena su Fedez

Sembra che la spalla destra di Amadeus, ovvero lo showman Fiorello abbia svelato un retroscena su Fedez, uno dei concorrenti in gara in questa settantunesima edizione del Festival. Ma davvero il rapper milanese ha rischiato di svenire dietro le quinte? Questo è quello che ha fatto credere proprio lui, il famoso showman, che nella serata di ieri ha conquistato milioni di telespettatori grazie alla sua solita simpatia e comicità. Fedez è sicuramente uno dei volti più attesi di questo festival di Sanremo e proprio ieri pare avesse gli occhi puntati addosso.

Grande attesa per l’esibizione del rapper

I fan del noto rapper, che sono davvero milioni, pare non vedessero l’ora di ascoltare la canzone che Fedez ha presentato insieme a Francesca Michielin. Mentre quest’ultima pare fosse davvero a suo agio sul palco dell’Ariston, visto che aveva già partecipato ad altre edizioni del Festival di Sanremo, Fedez è apparso teso proprio come le corde di un violino. Subito dopo all’esibizione è stato Fiorello a svelare quanto fosse accaduto dietro le quinte. “Ho incontrato lui prima e mai avrei pensato… Stava per svenire, ti giuro è vero. Io volevo entrare per soccorrerlo. L’ho dovuto prendere io, non voleva entrare. Mi ha detto chi me l’ha fatto fare, meglio mi stavo a casa “. Sono state queste le parole di Fiorello che hanno fatto ben capire come effettivamente Fedez fosse molto ansioso.

Tanta emozione e poi le lacrime sul palco dell’Ariston

Già nei giorni scorsi lo stesso Fedez aveva avvisato i suoi follower, dicendo di essere molto in tensione. “Ho un po’ d’ansia. Per affrontarla sto facendo meditazione trascendentale e la terapia Emdr. Poi ho sempre con me un’immaginetta di buon auspicio di Michael Jordan e mi faccio leggere i tarocchi da mia nonna “. Queste le parole del noto rapper Milanese, il quale come già abbiamo avuto modo di anticipare, dopo la sua esibizione si è emozionato così tanto da non riuscire a controllarsi e pare non si sia neppure preoccupato di nasconderlo.