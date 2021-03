Sanremo 2021, Amadeus travolto dalle critiche, ciò che ha fatto non è piaciuto

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus, ieri sera 3 marzo ha condotto la seconda serata del Festival di Sanremo che quest’anno porta con sé non solo il normale carico di tensioni ma un surplus che, come una zavorra, sta costringendo i due conduttori, appunto Amadeus e Fiorello a sforzarsi moltissimo per provare, comunque, a dare il meglio di loro stessi e, per tanti versi ci stanno riuscendo.

Amadeus fa il segno della croce e gli piovono tantissime critiche

Prima di iniziare il Festival di Sanremo, Amadeus, scendendo le scale ha fatto il segno della croce che ha fatto scatenare mille polemiche.

In tantissimi lo hanno attaccato anche se c’è stato anche chi lo ha difeso.

il segretario nazionale dell’Uaar, l’Unione atei agnostici razionalisti, Roberto Grendene, ha dichiarato: “Era un po’ tutto concordato. Amadeus, che è un professionista, non il primo che capita, e la regia del Festival di Sanremo, hanno voluto inserire quel gesto, e in questo senso a me sembra davvero poco opportuno. Mi chiedo: come sarebbe stata presentata la stessa situazione se anziché fare il segno della croce, Amadeus avesse esposto la nostra tessera in mondovisione? Probabilmente ci sarebbero state delle proteste, dicendo che Amadeus aveva occupato lo spazio pubblico promuovendo la sua concezione del mondo. E questo è ciò è successo”.

Invece, l’Imam di Catania Abdelhafid Kheit, ha detto: “Come uomo di Dio e di religione, affidando tutto al nostro creatore, è sempre un gesto gradevole e bello. Esprime la propria fede in un momento di difficoltà dove la pandemia che oltre a creare vittime e problemi in tutto il pianeta, sta pure cambiando tante abitudini, come in questo caso, il festival di Sanremo, che per l’Italia rappresenta un momento importante per il mondo dello spettacolo e della musica”.

Amadeus chiede un bacio a Matilda De Angelis che gli risponde: “smettila”

Ieri, durante la seconda serata del Festival, Amadeus ha ripetutamente chiesto un bacio a Matilda De Angelis che gli ha risposto: “Ma smettila! Sei molto nasuto e molto sposato”.

Vediamo cosa è accaduto.

La De Angelis ha spiegato suo palco di Sanremo i tre tipi di bacio che esistono: il bacetto, il bacio con lo schiocco, il bacio caloroso. E poi ha sollecitato Amadeus a fare un esempio esibendosi da solo.

E quando Amadeus, scherzando, ha chiesto alla bella attrice di dargli un bacio lei ha risposto: “Ma smettila! Oltretutto sei molto nasuto e molto sposato”.