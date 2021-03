Sanremo 2021, Fiorello fa un’imitazione di Vasco Rossi che replica sui social con un frecciata al veleno: “Fiorello è un…”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Festival di Sanremo sta proseguendo tra mille polemiche e qualche difficoltà.

Quest’anno, i dati non decollano e la seconda serata ha avuto davvero pochi telespettatori se li paragoniamo a quelli degli anni precedenti ma, sia Amadeus che la dirigenza Rai, hanno dichiarato che se lo aspettavano e che era fisiologico considerando la situazione che stiamo vivendo, lo stata d’animo della gente che, per dirla con Amadeus “Se sei triste non vai alla festa di compleanno”.

A questa battuta ha, però, replicato Selvaggia Lucarelli dicendo “Se lo sai , la festa di compleanno non la fare nemmeno” . Ma in ogni caso, per quanti sostengono che, vista la situazione il Festival di Sanremo non andava fatto, ce ne sono altrettanti che sono contenti di avere, almeno dalla tv, una parvenza di normalità.

Fiorello imita Vasco Rossi e ripropone una sua canzone “rivista e corretta”

Durante la seconda serata, quella andata in inda mercoledì, Fiorello ha voluto dedicare un omaggio a Vasco Rossi riproponendo una sua canzone “Gli spari sopra” riscrivendola per fare una dedica agli anziani che trascorrono il tempo a guardare i cantieri che, nel dialetto bolognese, quello di Vasco Rossi, si chiamano , gli “umarell“ .

Fiorello, scherzando ha detto che era una canzone inedita che gli aveva dato Vasco Rossi proprio per Sanremo.

Il titolo? “Gli scavi sopra”.

Il testo cantato da Fiorello recitava così: “: “Sai, la vita, la vita a vent’anni / spesso dura solo un’estate / un mio amico di Zocca, ad esempio, ha 139 anni / e siamo qui, siamo qui, siamo qui / siamo sempre fuori / con le braccia incrociate di dietro / a guardare i cantieri”.

La reazione di Vasco Rossi

La reazione di Vasco Rossi non si è fatta attendere e, dopo aver sentito la canzone ha replicato così su Instagram, scherzando ma nel contempo , lanciando una frecciata a Fiorello: “Una canzone per Fiorello da cantare a Sanremo 2021 …Titolo: ‘Gli scavi sopra’. SottoTitolo: ‘Fiorello L’umarell'” e poi, per stemperare un po’ ha riproposto il video in cui Fiorello cantava.

Qualcuno ha avuto l’impressione che Vasco Rossi sia solo stato al gioco ironizzando a sua volta, qualcun’altro ha visto in quelle parole una frecciata al veleno per Fiorello.