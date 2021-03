Francesco Renga e Ambra Angiolini, un fan chiede “Ritorno di fiamma?”, e lei risponde in un modo meraviglioso

0 SHARES Condividi Tweet

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati al centro del gossip in questi giorni, in seguito alla partecipazione del cantante al Festival di Sanremo. Il loro siparietto sui social è stato piuttosto esilarante ed ha tanto divertito i follower. Ma cosa è accaduto? Sembra che in occasione della partecipazione di Francesco Renga al Festival, Ambra abbia voluto dare prova del suo affetto nei confronti dell’ex marito. Francesco è stato criticato da uno dei suoi colleghi ed Ambra sembra essere corsa in suo soccorso, difendendolo pubblicamente. Inoltre, l’attrice ha sostenuto il suo ex marito prima di ogni esibizione, invitando i propri follower a votare per lui. Anche la risposta di Renga ha dimostrato quanto sia grande il loro affetto. Ma cosa è accaduto?

Ambra Angiolini e Francesco Renga, protagonisti di un simpatico siparietto

Il festival di Sanremo 2021, ha dato sicuramente modo di far vedere a tutti, quanto Ambra e Francesco siano legati l’uno all’altro, nonostante tra di loro, sia finita da tanti anni. Il cantante ha partecipato alla kermesse più famosa d’Italia, con il brano intitolato “Quando trovo te“, arrivato al 22esimo posto della classifica. Questa manifestazione ha permesso ai due ex, di poter dimostrare quanto un amore, possa trasformarsi e diventare un’affettuosa amicizia.

L’attrice pubblica un video sui social per sostenere l’ex marito al Festival

È stato proprio durante la serata finale del Festival, che Ambra ha pubblicato un simpatico video su Instagram. In questo l’attrice canta in playback, con in sottofondo la canzone del suo ex marito ed il codice del televoto a lui associato. Molti fan sono rimasti piuttosto estasiati nel vedere Ambra tifare in quel modo per il suo ex marito, ovviamente con la sua solita ironia che non passa di certo inosservata.

Ritorno di fiamma? La risposta dell’attrice

Sotto a quel post, sono arrivati tanti commenti, tra cui uno pubblicato da un utente che le ha chiesto se fosse tornata con Francesco. “Siamo sempre rimasti una famiglia“. È questo quanto risposto da Ambra. Dal commento dell’utente, però, è facile capire come ancora ci sia gente che considera strano il fatto che due persone possano continuare a provare affetto l’uno per l’altro, dopo la fine di un amore. Per questo, alcuni pensano che dietro questo sostegno di Ambra nei confronti di Francesco, non può che esserci un ritorno di fiamma. In realtà le cose non stanno così. Ambra è felicemente fidanzata con il Mister Massimiliano Allegri ormai da diversi anni e sembra che i due siano molto innamorati. Anche Francesco ha una nuova compagna ed è molto felice insieme a lei.