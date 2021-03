I soliti ignoti, Amadeus non si trattiene e dice “Non ci credo…”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Come ogni giorno, anche ieri è andata in onda una nuova puntata de I soliti ignoti, il programma condotto da Amadeus. Questo va in onda nella fascia pre-serale su Rai 1 e sembra che piaccia tanto ai telespettatori che da anni lo seguono con grande affetto e costanza. Ieri però, è accaduto qualcosa di incredibile, che ha lasciato basito anche lo stesso conduttore. Ma cosa?

I soliti ignoti, il risultato del concorrente lascia Amadeus senza parole

La puntata de I soliti ignoti, andata in onda ieri giovedì 18 marzo è stata parecchio singolare ed anche molto emozionate. Il concorrente-detective della puntata, è stato Giorgio Lupano, l’ex protagonista della soap Il Paradiso delle Signore. Anche ieri sera, si è giocato, così come nelle scorse puntate, per cercare di devolvere sempre più soldi all’Istituto Spallanzani di Roma, per la lotta contro il Covid-19. Inoltre, proprio ieri si è celebrata la giornata di commemorazione delle tante, tantissime vittime del Covid-19 ed anche per questo motivo, la puntata è stata aperta con grande commozione dallo stesso Amadeus. Subito dopo aver ricordato le vittime del Covid, il conduttore ha dato il via al gioco.

L’ospite sorprende tutti, primo tra tutti il conduttore Amadeus

A sorprendere tutti, proprio lui, Lupano, il quale sembra sia riuscito a vincere il montepremi, indovinando via via tutte le identità degli otto ignoti. Insomma, via via l’attore piemontese, sembra commettere nessuno sbaglio, è riuscito nell’impresa ed ha indovinato le identità degli otto ignoti. Poi, è arrivato anche alla fase finale del parente misterioso, con una cifra davvero molto consistente e da record. L’attore è arrivato in fondo al gioco, con una cifra da 250 mila euro. Incredulo, Amadeus sembra aver detto al suo ospite “Non ci credo, hai fatto filotto. Bravissimo”.

L’attore piemontese stravince e dona oltre 60 mila euro allo Spallanzani

La cosa incredibile è che l’attore piemontese non ha deluso le aspettative ed ha anche vinto nella manche finale, ovvero quella del parente misterioso. Dapprima ha però dimezzato il suo bottino, per individuare il grado di parentela e poi dopo qualche dubbio iniziale, sembra aver lasciato tutti senza parole, indovinando l’ignoto. Dopo aver condotto un’ottima gara, l’ignoto è riuscito a vincere ben 62.500 euro donandoli ovviamente all’Istituto Spallanzani di Roma. Anche sui social, molti telespettatori hanno voluto sottolineare la bravura dell’attore, complimentandosi con lui. “Bravissimo, grande donazione nel giorno della memoria”, scrive uno. Ed ancora, un altro utente scrive “Bravo Lupano, un vero signore…”.