Alberto Matano posta una foto e poi scrive “ma come faccio …”, il web impazzisce

Alberto Matano, il giornalista calabrese che da due anni conduce su Rai 1 Vita in diretta, l’anno scorso in un tandem, che alla fine si è rivelato fallimentare, con Lorella Cuccarini e quest’anno da solo, è arrivato davvero al cuore di tutti. Dopo la fine di Vita in diretta dell’anno scorso, quando Lorella Cuccarini lo appellò davanti a tutta Italia un maschilista con un ego smisurato, sembrava che per Matano dovesse arrivare un periodo un po’ buio, invece quest’anno alla conduzione in solitaria ha convinto e entusiasmato, rimboccandosi le maniche e, da giornalista un po’ ingessato quale era all’inizio della conduzione si è via via sciolto ed è risultato, oltre che sempre molto professionale, anche simpatico, dolce e estremamente corretto e garbato con tutti.

Il pubblico è stato completamente conquistato e il suo affetto glielo dimostra premiandolo con degli ottimi ascolti.

All’inizio di questa avventura in solitaria, Maurizio Costanzo, dall’alto della sua esperienza, lo aveva previsto che sarebbe stato un ottimo conduttore a dispetto di tutto quello che si diceva sui social e cioè che da solo la trasmissione sarebbe stata poco leggera.

Alberto Matano posta una foto abbracciato al papà e scrive una didascalia dolcissima

Il giorno della festa del papà, Alberto Matano, che è legatissimo ai genitori e non perde occasione per dirlo, ha postato una foto abbracciato al papà e ha scritto la seguente didascalia: “Il dono più grande. E come faccio a descrivere la gioia di abbracciarti? Buona festa papà!”

Qualche giorno rima aveva scritto: “Lui di solito è il più benevolo dei due, ma stavolta mi ha rimproverato per l’anello che portavo al dito. Dice che non è fine, che non mi si addice.”

La dedica per la mamma

L’otto marzo, il giorno della festa della donna, Alberto Matano non aveva dimenticato di omaggiare la mamma e, a corredo di una sua foto, aveva scritto così: “Lei mi ha insegnato che i diritti delle donne sono i diritti di tutti, che la parità di genere è un valore assoluto, che ognuno di noi deve fare la sua parte contro violenze, intolleranza e discriminazioni”.

Alberto Matano piace davvero tanto e i suoi fans hanno voglia di sapere chi gli sta accanto.

Lui in una puntata di Domenica In, ospite dalla sua grande amica, Mara Venier aveva detto che qualcuno c’era ma non aveva voglia di rivelare altro sulla sua vita privata. Aveva, però, anche aggiunto che quando ci sarà qualcosa di importante da dire lo dirà.