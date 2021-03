Simona Ventura, dopo la rissa a Cartabianca con Bassetti, interviene il fidanzato, il giornalista Giovanni Terzi che fuori di sè dice “Ma il virologo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nei giorni scorsi Simona Ventura è stata protagonista di un botta e risposta piuttosto duro e acceso con il Professor Matteo Bassetti. I due sono stati ospiti di una puntata di Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer e sembra che se ne siano detti di tutti i colori. Cosa è accaduto? Pare che la showgirl fosse stata invitata per parlare della sua esperienza, avendo contratto il Covid-19.

Simona Ventura e il Professor Bassetti, scontro a Cartabianca

Il Professor Bassetti però, si sarebbe scagliato contro la Ventura, invitandola infine a prendere una laurea qualora avesse voluto prendere il suo posto. Insomma, un botta e risposta piuttosto acceso, in diretta tv che non è passato inosservato. A commentare l’accaduto, in queste ore è stato Giovanni Terzi, il quale ha scritto una lettera al Direttore di Libero Quotidiano. Il giornalista racconta di essere tornato finalmente negativo, dopo aver combattuto per diversi giorni contro questo brutto virus. Terzi, racconta di aver trascorso dei giorni piuttosto duri e complicati e di aver “constatato il caos che regna ancora oggi nella gestione della pandemia mondiale“.

Il punto di vista di Giovanni Terzi, anche lui positivo al Covid

Secondo il giornalista, l’esperienza vissuta in prima persona, gli ha dato modo di poter vedere come la politica ancora una volta abbia fallito e dato il cattivo esempio. Secondo Terzi il problema non è la politica, quando i virologi che lui stesso definisce “star della televisione“, che a suo dire non si trovano nei corridoi degli ospedali, ma da un anno a questa parte, sono sempre in tv. Poi, Terzi passa a commentare quanto accaduto durante la puntata di Cartabianca, su Rai 3, dove in collegamento pare ci fosse proprio Simona Ventura, che è una sua cara amica. Quest’ultima avrebbe dovuto promuovere il suo nuovo programma, ma sarebbe finita protagonista di un dibattito piuttosto acceso e ad essere anche “aggredita dal Professor Bassetti”. Terzi racconta come sono andati i fatti. Simona, avrebbe portato in tv la sua esperienza da malata Covid, spiegando anche di essersi curata, dopo che una sua amica le ha consigliato di prendere dei farmaci a base di eparina, cortisone e antibiotico.

Il giornalista contro il Prof. Massimo Bassetti

È stato a quel punto che Bassetti sarebbe andato su tutte le furie, dicendo alla Ventura di fare la conduttrice e di non improvvisarsi medico. “Si lauri in medicina e poi parli”, avrebbe detto il medico, il quale sostiene che essendo stata asintomatica, la Ventura non aveva alcun bisogno di prendere farmaci. Terzi si è detto piuttosto rattristato nel vedere una scena del genere. Poi il giornalista ha ribadito “Il professor Bassetti, plurilaureato come del resto Simona, era lo stesso che un anno fa ostentava sicurezza dichiarando come «di coronavirus non si muore» oltre che «basta allarmismi, questa non è una pandemia, la mortalità e bassa»”. Poi la stoccata finale del giornalista il quale sostiene che ancora oggi, dopo circa un anno, nessuno sa effettivamente come ci si deve comportare in caso di positività al Covid.