La vita in diretta, l’ospite fuori di sè dice: “ignoranti”, la reazione di Alberto Matano

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta continua a parlare di Coronavirus e soprattutto della campagna vaccinazioni che seppur a rilento prosegue. Il programma di approfondimento di Rai 1 è sempre molto seguito da milioni di telespettatori che non si perdono nemmeno una puntata. Ad ogni modo, nel corso dell’ultima puntata de La vita in diretta, il conduttore sembra aver trattato un argomento molto interessante, ovvero il fatto che uno dei cantautori più famosi del nostro paese, ovvero Antonello Venditti, sia stato ampiamente criticato dopo essersi sottoposto alla vaccinazione anti-Covid. Quest’ultimo nei giorni scorsi è stato tanto attaccato sui social, ma per quale motivo?

Alberto Matano a La vita in diretta parla delle polemiche sorte su Antonello Venditti

Il cantautore, come tutti sappiamo, nei giorni scorsi si è sottoposto alla vaccinazione anti-Covid e sembra che poi abbia pubblicato sui social un post molto ironico, dicendo di essere ancora “vivo”, dopo aver fatto il vaccino. Il cantautore si è posto così a favore della vaccinazione. Dopo la messa in onda della puntata però, sembra che i fan si siano riversati sui social contro il conduttore ma soprattutto contro il cantautore. In realtà, a prendersela con Venditti sono stati i no vax, i quali lo avrebbero accusato di essersi vaccinato con AstraZeneca e di averlo anche detto sui social.

Ospite in studio il Prof. Bassetti

Nel corso della puntata de La vita in diretta è stato ospite in studio anche il Prof. Bassetti, il quale sembra ci sia andato giù in modo abbastanza pesante contro il fanatismo dei negazionisti. Ecco le sue parole. “E’ incredibile che non ci sia mai fine all’ignoranza, perché la verità è che dobbiamo chiamarli come vanno chiamati i no vax”. Alberto Matano così come tutti gli altri ospiti presenti in studio sembra che non abbiano potuto non condividere queste parole.

Ancora una volta i no vax prendono di mira chi si sottopone al vaccino

In puntata, quindi, il conduttore ha voluto porre l’accento su questa ondata di odio che continua a riversarsi non soltanto in tv, ma anche sui social da parte dei no vax, nei confronti di quei cittadini che coscienziosamente si sottopongono alla vaccinazione anti-Covid. Prima di congedare il prof. Bassetti, sembra che il conduttore abbia voluto dirgli ” Questa onda di odio che ha investito anche lei, perché si difende un presidio, il vaccino”. Quest’ultimo è purtroppo ad oggi l’unica arma che ci potrebbe dare la possibilità di debellare questo virus.