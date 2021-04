Amici 20, Anna Pettinelli brutale contro Aka, le parole che usa sono terrificanti, la reazione del web

0 SHARES Condividi Tweet

Amici sta continuando e il successo che sta riscuotendo in questa edizione è strepitoso.

Maria De Filippi, alla conduzione anche di questa edizione, non si smentisce mai e in qualche puntata ha mostrato anche un pugno di ferro che poche altre volte ha avuto. Sia con Alessandra Celentano, la maestra di danza, invitandola a non esagerare con le sue esternazioni nei confronti dei ragazzi che qualcuno ha anche definito da bulla ma anche con i ragazzi quando ha detto loro, dopo l’esibizione di Arisa, che tanti di quelli presenti avrebbero dovuto uscire dalla scuola a confronto con la loro insegnante di canto.

Per il resto è sempre molto equilibrata e nelle serate del sabato, quando ha come ospite la sua amica del cuore Sabrina Ferilli non dimentica mai di alleggerire un po’ il programma con dei siparietti che il pubblico apprezza molto.

Anna Pettinelli contro Aka, le parole che usa sono brutali

Anna Pettinelli è la maestra di canto che, di solito molto morbida tanto da essere spesso attaccata da Rudy Zerbi e da Alessandra Celentano, è molto più affine allo stile morbido ma severo dell’altra maestra di danza di quest’anno, Lorella Cuccarini.

Ieri, però, la Pettinelli ha davvero perso la pazienza ed è sbottata contro uno dei suoi allievi. Vediamo cosa è accaduto.

Aka non ha gradito il pezzo che gli ha dato la Pettinelli, Yellow, e l’ha detto ai suoi colleghi di casetta.

La Pettinelli, dopo aver sentito lo sfogo, ha fatto chiamare il ragazzo e l’ha rimproverato aspramente usando parole molto forti.

Anna Pettinelli gli ha detto: «Sono incaz*** nera. Hai detto che sono pazza ad averti assegnato un pezzo? Io sono pazza perché non vinci mai contro Sangiovanni? Sei tu che sei un ciuccio presuntuoso. Un bambino, gne gne gne. Non ti va mai bene niente, sempre a lamentarti di tutto invece di studiare e concentrarti».

E poi, ancora: “Io non sono pazza, sono 40 anni che faccio questo mestiere e metto i pezzi che credo piacciano alla gente. Ho un orecchio che credo tu non abbia”.

“L’hai scritta tu Yellow, non l’ha scritta Fra Cavolo da Velletri. Sei ciuccio e presuntuoso. Meno chiacchiere, meno lamentarsi. Hai 20 anni, hai questa di occasione. Sei osservato minuto per minuto e sei quello che rompe, che si lamenta continuamente. Ti lamenti di tutto. Tu hai scelto questi pezzi”.

E i rimproveri non sono finiti qui perché ha anche aggiunto: “Sei un bambino capriccioso, Luca! Sei andato avanti per mezzora a lamentarti con tutti gli altri. Tappa quella cavolo di bocca, usala per cantare non per lamentarti. Vorrei dirti una cosa. Quando Rudy ha detto che le tue barre rispetto a quelle di Sangiovanni erano bruttine… aveva ragione!”.

E, ancora giù pesante: “Ciuccio e presuntuoso, va a studiare. Abbiamo perso già troppo tempo“.

La Pettinelli non accennava a calmarsi tanto che, alla fine, il ragazzo stremato aveva le lacrime agli occhi e le ha detto: “Ha ragione, mi scuso. Mi scuso assolutamente”.

Le reazioni del web

Subito sul web gli spettatori di Amici hanno preso la parola dicendo: «Anna è stata troppo severa, lo ha demoralizzato» ma c’è anche chi ha detto: «Se l’è meritato».