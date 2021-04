Amici 20, Lorella Cuccarini ha un crollo emotivo e dichiara “Se fossi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Amici 20, continua la “guerra” tra i vari professori così come ogni stagione del resto. Proprio in queste ultime ore a parlare è stata Lorella Cuccarini, la nota ballerina e conduttrice italiana che quest’anno è approdata nella scuola più ambita d’Italia, vestendo i panni della professoressa di ballo. In questi mesi, ma soprattutto in queste settimane sembra che la Cuccarini abbia avuto parecchio da ridire e soprattutto pare si sia scontrata diverse volte con Alessandra Celentano. Proprio nelle scorse ore la professoressa del noto talent show di Maria De Filippi sembra aver replicato alle polemiche sorte, in seguito all’eliminazione del ballerino Tommaso. Vediamo un pò cosa è accaduto.

Amici 20, Lorella Cuccarini contro l’eliminazione di Tommaso

E’ stato proprio durante la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi che Tommaso Stanzani il giovane ballerino bolognese è stato eliminato. Il ballerino ha dovuto dire così addio alla scuola e pare che questa eliminazione in qualche modo non sia stata presa bene da parte di Lorella Cuccarini, ma anche da parte di tanti altri. Sembra che siano stati in tanti a scagliarsi contro la giuria che ricordiamo quest’anno è composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto.

L’eliminazione del ballerino

È stato proprio la fine della prima puntata, che purtroppo è stata persa dal suo Team, che Tommaso è finito direttamente al ballottaggio e si è scontrato contro SanGiovanni e Enula. I 3 allievi sono stati schierati dalle loro coach ovvero Arisa e Lorella Cuccarini. Proprio quest’ultima, alla luce di quanto accaduto sembra che nelle scorse ore abbia voluto esprimere il suo pensiero e soprattutto il suo disappunto per l’eliminazione del ballerino. “Se foste al nostro posto, capireste quanto è difficile, settimana dopo settimana. Sarò onesta: se fossi stata giudice ieri sera, non avrei votato per eliminare Tommaso, ma i gusti – come i giudizi – sono assolutamente soggettivi e vanno sempre accettati“. Sono state queste le parole espresse dalla conduttrice e professoressa di ballo e in seguito all’eliminazione di Tommaso.

Il ringraziamento di Lorella Cuccarini

Poi la Cuccarini ha tenuto tanto a ringraziare tutti i suoi fan che la seguono sempre con tanto affetto e che le dimostrano sempre tanto calore. Poi la conduttrice invita tutti a riflettere sul fatto che purtroppo nel programma verranno eliminati tutti, tranne uno che ovviamente sarà il vincitore. Il meccanismo è stato sempre questo e continuerà ad esserlo, per quanto possa dispiacere l’eliminazione di un allievo di volta in volta.